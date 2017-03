Xem xét tước quân tịch CSGT làm giả thẻ ngành đi cầm

(PL)- Ngày 28-6, nguồn tin riêng của chúng tôi cho hay: Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xem xét tước quân tịch với Thượng sĩ Đỗ Hà Thanh, Đội Tổng hợp - Công an TP Biên Hòa, vì có nhiều sai phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong thời gian công tác tại Đội CSGT - Công an TP Biên Hòa, Thanh đã mượn tiền của nhiều người. Do không có tiền trả và liên tục bị nhiều người đòi nợ, Thanh đã mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bạn và mượn hàng chục xe máy đắt tiền của nhiều người đem đi cầm. Thanh còn làm giả nhiều giấy chứng minh công an nhân dân đem đi cầm cố. Nhiều người cho Thanh mượn tiền và cầm xe, giấy chứng minh công an nhân dân giả đã đến Công an TP Biên Hòa tố cáo và Thanh đã lánh mặt. DUY ĐÔNG