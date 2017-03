Xét xử vụ tiêu cực tại công trình LPG Thị Vải

17 bị can bị truy tố về các tội danh cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản.

Công trình đường ống, kho cảng LPG Thị Vải được khởi công năm 1997 và hoàn thành tháng 5-2001. Sau đó Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều đơn vị và cá nhân sai phạm trong quá trình thi công. Năm 2004, Bộ Công an đã khởi tố vụ án với 38 bị can. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoặc tách một số bị can ra để xét xử vụ án khác nên đến nay chỉ còn 17 người.

Theo cáo trạng, trong 17 bị can trên có người đã tham ô trên 1,6 tỉ đồng, có người cố ý làm trái các quy định của nhà nước về kinh tế gây thiệt hại gần 1,1 tỉ đồng... Dự kiến tòa sẽ xét xử trong khoảng 10 ngày.

H.THÁI