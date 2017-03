Xin lỗi vì bắt viện trưởng VKSND trái luật

Nguyên nhân của việc này là do ông Tuấn bị nghi đã nhận tiền hối lộ chạy án. Chiều 11-2, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng Trần Chí Thanh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Công an và VKSND huyện Dầu Tiếng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, đã xin lỗi ông Tuấn. Ông Thanh cũng chỉ đạo công an huyện khẩn trương kết luận vụ việc, trả lời báo chí.

Trước đó, Công an huyện Dầu Tiếng nhận được thông tin tố cáo ông Hoàng Thư Hoài Trinh (trú xã An Lập, huyện Dầu Tiếng) nhận tiền của một gia đình ở xã An Lập để “chạy án”. Chiều 7-2, ông Trinh đến VKSND huyện Dầu Tiếng gặp ông Tuấn để khiếu nại về một vụ tranh chấp đất của gia đình ông. Do nghi ông Tuấn nhận tiền hối lộ để chạy án sau khi tiếp xúc với ông Trinh nên trưởng Công an huyện Dầu Tiếng đã ra lệnh bắt giữ trái luật. Không những thế, sau đó Thượng tá Phương còn ra lệnh bắt giữ ông Trinh khi chưa được VKS phê chuẩn lệnh bắt.

HUỲNH LỘC