Xịt hơi cay vào cảnh sát cơ động

2h30 ngày 9-12, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội tuần tra kiểm soát trên đường Kim Mã, đến trước cửa số nhà 284 phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên, để xe máy trên vỉa hè đã kiểm tra, nhắc nhở.

Quá trình kiểm tra, Thành và một nam thanh niên bất ngờ phóng chiếc xe Wave BKS: 29P1-564... không biển kiểm soát bỏ chạy. Giải tán được đám đông, tổ công tác CSCĐ tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đi tới ngã tư Kim Mã - Giang Văn Minh, Thành và đồng bọn bất ngờ phóng xe máy vượt lên đánh võng trước mũi xe của tổ công tác và dùng lời lẽ xúc phạm CSCĐ.

Bị lực lượng công an truy đuổi, Thành đưa 2 bình hơi cay cho người bạn ngồi sau xịt vào CSCĐ. Bất ngờ lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải dừng xe vào lề đường. Thấy vậy, Thành và bạn tiếp tục dừng xe xúc phạm, thách đố tổ công tác. Trước thái độ coi thường lực lượng làm nhiệm vụ, CSCĐ đã tổ chức truy đuổi. Trong khi bỏ chạy, xe máy của Thành bị đổ. 2 thanh niên này đã vứt lại xe máy cùng bình xịt để bỏ trốn.

Đến 10h30 ngày 9-12, cơ quan công an đã triệu tập Lê Xuân Thành lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Thành đã khai nhận hành vi chống người thi hành công vụ của mình. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ những đối tượng liên quan.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)