Xô xát vì tiền “bồi dưỡng”

Lúc 22h15 ngày 18-12, tại điểm massage của khách sạn Hải Âu (số 01 đường Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ xô xát. Nguyễn Khánh Hoàng (SN 1980, trú tại phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) là khách massage được nhân viên massage Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1986, trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang) phục vụ.

Trước khi Hoàng ra về, do mâu thuẫn trong việc trả tiền bồi dưỡng (Hoa đòi 200.000 đồng nhưng Hoàng không đồng ý), hai bên giằng co, xô đẩy khiến Hoa bị ngã, va đầu vào cửa. Cú ngã đã làm Hoa bị hôn mê phải đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra để xử lý.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)