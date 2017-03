Xóa “điểm đen” ở Công viên Hoàng Văn Thụ

Tại lễ tổng kết, lãnh đạo UBND quận Tân Bình và Công an TP.HCM đã trao tặng giấy khen cho tập thể công an các phường 2, 4, bảo vệ dân phố, bảo vệ công viên về thành tích trong công tác chuyển hóa địa bàn.

Công viên Hoàng Văn Thụ nằm gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Các tuyến đường quanh công viên hằng ngày đưa và đón nhiều đoàn khách quốc tế cũng như lãnh đạo các nước. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự tại đây rất phức tạp. Chưa kể tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, xe ôm, taxi tranh giành khách. Ngoài ra, nơi đây còn tập trung một số tệ nạn như trấn lột, cướp giật, đánh nhau gây rối và hút chích ma túy…

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng luôn kiểm tra, xử phạt hàng trăm vụ vi phạm trật tự giao thông, đô thị, nhắc nhở nhiều hộ buôn bán hàng rong. Cạnh đó ra quân mở các đợt truy quét tệ nạn, lập lại trật tự trị an khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ.

Thượng tá Trần Văn Trung, Phó Trưởng phòng Phong trào toàn dân BVANTQ, trao giấy khen cho các đơn vị công an phường. Ảnh: An

Hẻm 6 thuộc phường 2, quận Tân Bình trước đây là nơi đặc biệt phức tạp về tệ nạn mại dâm và ma túy. Mỗi ngày tại hẻm này có hàng chục con nghiện và đối tượng mua bán ma túy tập trung về hoạt động.

Từ tháng 12-2009 đến tháng 4-2010, Công an phường 2, quận Tân Bình đã phá 10 vụ mua bán trái phép ma túy, bắt 12 người liên quan, thu hơn 300 tép heroin và đưa 300 con nghiện đi cai nghiện. Cao điểm có ngày công an phường bắt giữ hơn 80 con nghiện nhưng vẫn chưa xóa triệt tận gốc. Trong vòng một tháng (từ tháng 4 đến tháng 5-2010), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình đã triệt phá sáu vụ mua bán, tàng trữ ma túy, bắt 10 người, thu hơn 2 kg heroin, trên 300 g ma túy tổng hợp, 58 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Trước đó, ngày 31-12-2010, công an đã bắt vợ chồng Phan Thanh Hùng (Hùng ba đen, ngụ nhà 6/21 Bùi Thị Xuân) chuyên cung cấp, phân phối ma túy tại hẻm này.

Qua quá trình đấu tranh với tệ nạn, ma túy tại hẻm 6 Bùi Thị Xuân đã được xóa trắng, trật tự trị an khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ được đảm bảo.

ÁI NHÂN