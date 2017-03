Xóa điểm karaoke thoát y

Được biết, qua trình báo của người dân về quán cà phê-karaoke RS (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) có nhiều biểu hiện nghi vấn, trưa 19-5, lực lượng công an phường đã vào quán kiểm tra. Qua đó, công an đã bắt quả tang ba nữ tiếp viên nữ đang trong tình trạng khỏa thân để múa cho khách thưởng ngoạn. Các nữ tiếp viên khai nhận một “sô” như thế, khách phải trả 1 triệu đồng. Được biết, quán karaoke RS không có giấy phép nhưng quản lý quán thường điều động nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ra trước quán để chèo kéo, gây sự chú ý của khách rồi sau đó múa thoát y ngay trong phòng karaoke.

Trước đó, sáng 18-5, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) kiểm tra quán cà phê 140A Hồ Học Lãm do Lê Văn Đua làm chủ. Tại đây, công an phát hiện có chín cô gái đang bị Đua nhốt trong phòng kín không cho tiếp xúc bên ngoài.

Theo lời khai ban đầu, các cô từ các tỉnh miền Tây đến TP.HCM dự định tìm việc làm. Khi vừa xuống xe tại Bến xe Miền Tây, một số người chạy xe ôm đã gạ gẫm đưa các cô đến quán cà phê của Đua làm tiếp viên. Mỗi cô bị người chạy xe ôm “bán đứng” cho Đua với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Đua cùng đàn em khống chế, buộc tiếp viên nữ phải ngồi chung với khách và thực hiện hành vi kích dục. Đua cử người giám sát, thu tiền các cô gái mỗi lần tiếp khách. Một người trong số chín cô gái đã lén báo tin cho gia đình để kêu cứu với công an.

Được biết, quán của Đua từng bị công an phường kiểm tra và phạt hành chính nhiều lần về hành vi đèn mờ, hoạt động quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự địa phương.

MAI KHUÊ - BÙI CHÂU