Xóa hàng chục băng tội phạm vùng giáp ranh

(PL)- Ngày 17-1, Đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết trong đợt ra quân trấn áp tội phạm vùng giáp ranh (Bình Dương - Đồng Nai - TP.HCM), công an các địa phương đồng loạt đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tuần tra tại các bến xe, bến tàu, tuyến giao thông trọng yếu. Trong đó, Công an TP.HCM đã kiểm tra hơn 50 cơ sở lưu trú, khách sạn, quán cà phê… tại các quận 9, 12, Thủ Đức và phát hiện gần 200 người không đăng ký tạm trú, 70 đối tượng tội phạm, có lệnh truy nã.

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) trong năm 2011 đã triệt phá 27 băng nhóm tội phạm vùng giáp ranh, bắt giữ 171 đối tượng… Ngoài ra, đã lập biên bản gần 500 trường hợp không đăng ký tạm trú, xử lý hai băng nhóm hoạt động bảo kê, mua bán ma túy và sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép. Công an thị xã Dĩ An xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 là triệt phá tội phạm băng nhóm.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra hơn 300 nhà trọ, nhà nghỉ phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm đăng ký lưu trú, trong đó có 50 đối tượng nghi vấn. Đồng thời thu giữ nhiều dao, búa, biển số xe giả, công cụ hỗ trợ...

ÁI NHÂN - VÕ BÁ