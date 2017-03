Xóa một “đại lý” ma túy lớn

Nhận diện tụ điểm

Triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố; kế hoạch đảm bảo ANTT trong những ngày lễ lớn của Giám đốc CATP như: Noel, Tết Dương lịch…, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, bóc gỡ các điểm, tụ điểm ma tuý trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành sâu chuỗi các vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại các nhà nghỉ, quán bar, karaoke mà các lực lượng CATP triệt phá thời gian qua…, các trinh sát Đội 4 bước đầu dựng được một đối tượng nghi vấn chuyên cung cấp, bán lẻ ma tuý cho số “dân chơi” này.

Nổi lên trong đó là Đặng Thị Yến (SN 1962), trú tại đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng - đối tượng đã có 3 tiền án. Tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến đối tượng này, cơ quan công an xác định, Yến là một “đại lý” ma tuý lớn, chuyên cấp nhiều loại ma tuý tổng hợp như: “thuốc lắc”, “bột đá”… Bản thân “chơi” ma tuý từ lâu, không công ăn việc làm, để có tiền sử dụng ma tuý, gần đây Yến đã lao vào “nghề” buôn ma tuý.

Xác minh các mối quan hệ làm ăn của Yến, cơ quan công an biết, ngoài bán ma tuý tại các vũ trường, quán bar, karaoke vào ban đêm; ban ngày, Yến còn tổ chức cho các “con nghiện” đến nhà mình sử dụng ma tuý. Để đối phó với cơ quan công an, Yến lắp đặt một hệ thống camera giám sát hiện đại trước cửa nhà, hệ thống này hoạt động liên tục 24/24h. Hệ thống camera cũng giúp Yến dễ dàng xác định các “con nghiện” thân quen để bán “hàng”. Để phòng bị bắt, ban ngày, Yến gần như không ra khỏi nhà.

Mọi “giao dịch” đều được đối tượng uỷ quyền cho một đội quân giúp việc. Các cuộc giao dịch, mua bán ma tuý, Yến luôn sử dụng sim điện thoại khuyến mãi, do vậy, việc lực lượng công an theo dõi di biến động của đối tượng này khá khó khăn. Sau hơn một tháng kiên trì giám sát tại tụ điểm ma tuý do Đặng Thị Yến cầm đầu, cơ quan công an đã triển khai kế hoạch phá án. Nhận định của các trinh sát cho thấy, dịp lễ Giáng sinh, các đối tượng buôn ma tuý rất có thể sẽ “ôm” nhiều “hàng”. Kế hoạch triệt phá tụ điểm vì thế được chọn đúng ngày 24-12.

Phá án

Theo phán đoán, chiều 24-12 là khoảng thời gian các “con nghiện” sẽ tụ tập đến nhà Yến sử dụng ma tuý. Tuy nhiên, ngay từ sáng, các trinh sát Đội 4 đã tổ chức mật phục tại đây. Khoảng 14h, 3 “con nghiện” đầu tiên vào nhà Yến. Nhanh chóng áp sát ngôi nhà này, trinh sát đã vô hiệu hoá hệ thống camera giám sát và ập vào kiểm tra. Tại nhà Yến, cơ quan công an phát hiện, thu giữ tại chỗ 52,2 gam Ketamin; 50,8 gam Methamphetamine; 540 gam cần sa; 71 viên “thuốc lắc” ATS hình trái tim hồng; 1 đĩa sứ dính bột Ketamin mà các đối tượng vừa sử dụng. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ: 1 bộ camera giám sát; loa, đầu đĩa, amply để phục vụ dân “bay”; 1 xe máy, 7 điện thoại di động và gần 10 triệu đồng.

Nhận định sẽ còn nhiều khách đến nhà Yến “giao dịch”, các trinh sát tiếp tục triển khai phục kích. Khoảng 16h cùng ngày, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Trung Kiên (SN 1981), trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai và Chu Mạnh Cường (SN 1989), trú tại Khu tập thể Bách khoa, quận Hai Bà Trưng lang thang trước cửa nhà Yến có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện Kiên (đối tượng đã có 1 tiền án về ma tuý) tàng trữ 5 gam Ketamin; 1,2 gam Methamphetamine; 34 viên “thuốc lắc”. Cường tàng trữ 9 viên “thuốc lắc”.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 28-12, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiến hành điều tra mở rộng, cũng như làm rõ số đối tượng liên quan và nguồn cấp ma tuý cho tụ điểm này. Vụ án đang được Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP Hà Nội điều tra.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)