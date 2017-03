Xóa sổ băng cướp đêm trên đại lộ

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa khám phá băng cướp nguy hiểm hoạt động trên đại lộ Nguyễn Văn Linh và tạm giữ hình sự 15 nghi can.

Cướp đêm trên đại lộ

Đại úy Nguyễn Công Định, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bình Chánh, cho biết gần đây nhiều nạn nhân trình báo bị cướp xe máy khi lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Theo lời nạn nhân, nhóm cướp 4-6 người, bám theo “con mồi” ở đoạn đường vắng rồi ép xe, đạp nạn nhân té ngã giữa đường. Tiếp theo, chúng rút mã tấu đuổi chém nạn nhân bỏ chạy để cướp xe.

Công an ghi nhận thông tin về xe máy nhóm cướp sử dụng gồm một xe Wave màu đỏ, một xe Jupiter màu đen. Kẻ cướp nhắm vào phụ nữ đi xe máy về đêm, hung khí chúng sử dụng là mã tấu tự chế.

Trước tình hình trên, Công an huyện Bình Chánh tung trinh sát hình sự vào cuộc. Qua đó, trinh sát nắm được một nhóm thanh niên khả nghi thường rảo xe từ đêm đến rạng sáng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, có thể đây là băng cướp đêm. Từ nguồn tin này, Công an huyện Bình Chánh xác lập chuyên án triệt phá do Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng Công an huyện làm trưởng ban. Hàng chục trinh sát ngày đêm tuần tra, mật phục trên đại lộ Nguyễn Văn Linh truy tìm tung tích của nhóm cướp nguy hiểm.

Lê Văn Tây (trái)và Phạm Thành Hưng (phải), hai nghi can cầm đầu băng cướp trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Nhóm nghi can bị tạm giữ, xử lý về hành vi không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: HT

Không ăn tết để bắt cướp

Xác định nếu băng cướp trên đại lộ chưa bị xóa sổ thì người dân còn bất an, không thể yên lành đón tết, toàn bộ lực lượng trinh sát, điều tra viên cương quyết không nghỉ tết để tập trung vào chuyên án. Gần hai tháng ròng đeo bám cực khổ, đêm 10-2, trinh sát phát hiện bốn thanh niên đi trên hai xe máy có dấu hiệu khả nghi, đặc biệt là có chiếc xe hiệu Jupiter màu đen mà các nạn nhân đã mô tả. Gần 20 giờ cùng ngày, khi đến giao lộ tại khu vực xã An Phú Tây, bốn thanh niên phát hiện một phụ nữ đang dừng xe máy nghe ĐTDĐ bên đường.

Lập tức, cả bốn quay xe chạy ngược chiều, ép sát “con mồi” rồi bất ngờ đạp người phụ nữ té xuống đường. Nạn nhân lồm cồm bò dậy thì một thanh niên rút mã tấu xông vào chém làm người phụ nữ hoảng sợ chạy ra giữa đường tri hô. Lập tức, các trinh sát xông đến nhưng kẻ cướp kịp thời lấy xe Air Blade của nạn nhân rồi tẩu thoát. Màn rượt đuổi với tốc độ kinh hoàng diễn tra trên gần 2 km. Khi đến địa bàn thị trấn Tân Túc (Bình Chánh), các trinh sát đã đuổi kịp, đạp xe, khống chế bắt giữ tại chỗ ba thanh niên trên.

Đó là Lê Văn Tây (tự “heo”), Phạm Thành Hưng và Danh Hà Long Huynh. Riêng một nghi can khác là Nguyễn Văn Tuân kịp chui vào bụi rậm gần đó ẩn nấp. Tại hiện trường, gần 30 trinh sát và Công an thị trấn Tân Túc bao vây khu vực Tuân ẩn nấp, đồng thời phát loa thông báo về tình hình, nhân dạng của Tuân để người dân tham gia hỗ trợ bắt giữ. Đến khoảng 5 giờ ngày 11-2, Tuân mới ra trình diện. Từ lời khai của bốn người bị bắt giữ, Công an huyện Bình Chánh đã truy xét bắt giữ thêm hai thành viên của băng cướp gồm: Đỗ Thanh Phương, Nguyễn Hữu Nghĩa và gần 10 người khác.

Ban đầu các nghi can thừa nhận gây ra năm vụ cướp trên đại lộ Nguyễn Văn Linh; tuy nhiên ban chuyên án nhận định có thể chúng gây ra hàng chục vụ, ở nhiều địa bàn như Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 8… Đáng chú ý, nhiều nghi can là con nghiện “hàng đá”, không nghề nghiệp ổn định nên rủ nhau đi cướp kiếm tiền “phê” thuốc.

Thông qua Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh đề nghị những ai là nạn nhân của băng cướp trên sớm liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bình Chánh hoặc thông qua số điện thoại (08) 37606922 để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

TUYẾT KHUÊ