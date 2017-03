“Xơi tái” chim trời ngay trong sân chim

Không nên!



Ông Võ Văn Lô, PGĐ Công ty TNHH dịch vụ du lịch sinh thái Gáo Giồng: "Do khách du lịch thích nhậu thịt chim, cò nên khu du lịch làm để đáp ứng". Ông Lô giải thích số chim, cò đó khu du lịch mua lại bên ngoài của người dân, có khi khu du lịch đặt hàng trước rồi ra mua gom. Trả lời câu hỏi việc khu bảo tồn chim lại mua chim, cò về làm thịt liệu có phản cảm, ông Lô cho rằng khi làm chim bán cho du khách nhân viên đều giải thích rõ đây là chim, cò mua từ bên ngoài, không phải bắt ở trong khu bảo tồn chim.



Về câu hỏi chim, cò người dân bắt từ đâu và liệu việc nhân viên sân chim đi mua chim, cò có vô tình khuyến khích người dân bẫy, bắt chim, ông Lô trả lời: "Không biết người dân bắt chim từ đâu. Chim, cò trong khu bảo tồn ban quản lý ngăn cấm người dân săn bắt nhưng nếu chim cò bay ra ngoài thì vô phương quản lý". (Thanh Dũng)



Bà Nguyễn Phương Dung - PGĐ TT Giáo dục thiên nhiên Việt Nam: Nếu các loài chim bị giết thịt và bày bán ở đây nằm trong danh mục được pháp luật bảo vệ, sân chim Gáo Giồng đã tiếp tay cho hoạt động săn bắn, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Thứ hai, tôn chỉ mục đích của các sân chim, trong đó có sân chim Gáo Giồng là thông qua hoạt động tham quan của du khách để giáo dục, bồi đắp lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ các loài chim. Đáng ra, với chức năng và nhiệm vụ của mình, theo tôi, sân chim Gáo Giồng cần thông qua hoạt động để khẳng định với người dân rằng: các loài chim cần được bảo vệ và thực tế ở sân chim này, chúng đang được bảo vệ chu đáo, được an toàn. Việc làm của sân chim Gáo Giồng rất thiếu tính giáo dục, vô tình khuyến khích việc săn bắn, mua bán chim trời. Vừa làm công tác bảo tồn chim trời, vừa bán thịt chim trời, tôi cho là không nên một chút nào.



Bà Phạm Tuấn Anh - GĐ Chương trình Birdlife Việt Nam: Tôi nghĩ mua chim do người dân săn bắt bên ngoài hay bắt chim trong vườn sinh thái để chế biến đồ ăn bán cho du khách cũng thế thôi. Vườn chim mở cửa đón du khách tham quan, vừa kết hợp làm ăn kinh tế nhưng vẫn phải góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên cho mọi người. Việc làm kia rất phản tác dụng, không chỉ đi ngược lại mục đích tốt đẹp nêu trên mà còn tạo ra áp lực đối với chính đàn chim trong vườn. Nếu khu vườn chim này cứ thu mua chim của người dân thì chẳng khác nào khuyến khích họ tăng cường bẫy bắt chim trời. Đây là việc làm hại đơn, hại kép, lãnh đạo vườn chim nên nghiêm túc xem xét lại. Quang Duẩn (ghi)