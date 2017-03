Xông vào bệnh viện gây rối: Ứng phó ra sao?

Bệnh viện, công sở, trường học… thông thường đều có lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc bán chuyên trách. Trong trường hợp cần công an địa phương hỗ trợ giữ gìn an ninh trong dịp đặc biệt, cao điểm thì người đại diện cơ quan, tổ chức đó phải có văn bản đề xuất. Trên cơ sở đó, công an địa phương sẽ bàn bạc, tính toán phương án tăng cường lực lượng cho cơ sở đó. Trong trường hợp đột xuất, xảy ra các vụ gây rối thì công an địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều lực lượng đến vãn hồi trât tự. (Lãnh đạo công an một quận) LƯU NGUYỄN ghi Từ năm 2012, Công an quận Bình Thạnh đã ký kết quy chế phối hợp với BV Nhân dân Gia Định, BV Ung bướu, BV Bình Thạnh. Bước đầu, lực lượng bảo vệ của bệnh viện phải có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự bên trong khuôn viên bệnh viện. Khi có sự việc xảy ra, nếu đơn giản thì lực lượng công an phường sẽ phối hợp với bệnh viện để giải quyết. Nếu phức tạp thì công an quận sẽ điều các đơn vị nghiệp vụ đến tăng cường phối hợp. HT