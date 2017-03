Xót xa nạn nhân sạt lở đất ở Hạ Long khó mai táng vì mưa lớn

Thông tin từ UBND phường Cao Thắng, sáng 29/7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, TP. Hạ Long và phường Cao Thắng cùng người thân của 8 nạn nhân trong một gia đình tử vong ở phường Cao Thắng, TP. Hạ Long có mặt tại nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để lo thủ tục mai táng cho các nạn nhân. Tuy nhiên, thủ tục mai táng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nghĩa trang An Lạc Viên của tỉnh Quảng Ninh không thể làm công tác hỏa thiêu nên thi thể các nạn nhân đang được xem xét chuyển về nghĩa trang Ninh Hải, TP. Hải Phòng.

Cũng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân may mắn sống sót trong gia đình 9 người bị đất sập vào nhà là anh Cao Bá Vỹ đã tỉnh táo hơn. Hiện gia đình vẫn chưa cho anh Vỹ biết thông tin về việc những người thân trong gia đình đã mất. Anh Vỹ liên tục kêu đau đầu. Theo PCT UBND phường Cao Thắng, khi được lôi ra khỏi đống đất, anh Vỹ vẫn tỉnh táo và có thể đã biết những người thân của mình trong tình trạng nguy kịch.



Anh Cao Bá Vỹ, nạn nhân duy nhất sống sót trong 1 gia đình 9 người ở phường Cao Thắng, TP. Hạ Long đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trao đổi, PCT UBND phường Cao Thắng, ông Vũ Ngọc Tỉnh cho biết: “Khu nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thược (nạn nhân trong vụ sạt lở đất thiệt mạng 8 người) nằm dưới chân đồi. Do tình trạng các hộ dân ở đây mua đi bán lại nên một số hộ dân sống phía trên đã đào bới đất làm nhà, gây mất an toàn. Bình thường không sao, nhưng trận mưa lịch sử này xảy ra khiến đất bị xói và sạt lở. UBND phường đã lập biên bản yêu cầu các hộ dân di dời tránh mưa lũ nhưng do các hộ dân chủ quan nên không đi và xảy ra sự việc đau lòng này”.

UBND tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ kinh phí an táng cho các nạn nhân.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Công điện số 16/CĐ-UBND chỉ đạo các địa phương, sở, ban, ngành chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ, lụt và khắc phục hậu quả sau đợt mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh; bố trí người ứng trực tại những điểm xung yếu, ngập úng, sạt lở đất, sẵn sàng ứng phó những tình huống có thể xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Với thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, chủ động phòng tránh và đề phòng lũ quét, sạt lở đất, giông, lốc... Người dân không đi qua những đập tràn, ngầm tràn, những nơi ngập; không ra sông, suối để xúc cát, nhặt củi, đánh bắt tôm, cua, cá; không tự ý khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước công cộng…