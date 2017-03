XSKT An Giang khẳng định không trả thưởng vé số bị rách

Văn bản của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang ký ngày 16-5 khẳng định: “Việc công ty không trả thưởng đã được trả lời rõ bằng hai công văn ngày 17-10-2012 và ngày 27-11-2012. Nay một lần nữa công ty phúc đáp cho ông là không thể trả thưởng đối với tờ vé số bị rách của ông”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khi đi khám bệnh cho con tại TP Vị Thanh (Hậu Giang), ông Thừa đã mua tờ vé số với dãy số 174301 mở ngày 27-9-2012 và trúng giải phụ 100 triệu đồng. Tuy nhiên do bị mắc mưa nên tờ vé số bị rách ở phía đầu góc phải, vì vậy Công ty Xổ số kiến thiết An Giang từ chối trả thưởng với lý do tờ vé số rách ở “đường cấm”.

Ông Thừa cho biết sẽ xúc tiến các thủ tục để khởi kiện Công ty Xổ số kiến thiết An Giang ra tòa án, yêu cầu trả thưởng đối với tờ vé số trúng thưởng của ông.

Theo Chí Quốc (Tuổi Trẻ)