XSKT Kiên Giang lại từ chối trả thưởng

Vé số bị rách góc trái không ảnh hưởng đến dãy số nhưng vẫn không được Công ty XSKT Kiên Giang trả thưởng - Ảnh: C.Quốc



Theo C.QUỐC - H.DŨNG (TTO)



Ngày 10-4, ông Nguyễn Hoàng Long - một chủ bàn bán vé số trên đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - đã đến Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại TP Cần Thơ phản ảnh thêm một trường hợp người dân bị Công ty XSKT Kiên Giang từ chối trả thưởng vì vé số bị rách một góc nhỏ bên trái.Ông Long cho biết một bác lớn tuổi đến quầy bán vé số của ông xin đổi vé số trúng giải 400.000 đồng của Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang loại vé mệnh giá 10.000 đồng mở thưởng ngày 7-4-2013 và trình bày là do chị bán vé số dạo làm rách khi tách tờ vé số ra từ cùi vé số.Theo ông Long, do biết trước Công ty XSKT Kiên Giang từng từ chối trả thưởng cho khách hàng có vé trúng thưởng bị rách nên ông đã xem rất kỹ và thấy vé số chỉ bị rách một tí ở góc trái không ảnh hưởng đến các dãy số… vì thế đã trả thưởng cho khách hàng.Thế nhưng ngày hôm sau mang tờ vé số này lên đại lý vé số 65 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ để nơi đây đưa về trạm đại diện Công ty XSKT Kiên Giang tại TP Cần Thơ thì bị trạm từ chối trả thưởng vì vé số bị rách.“Số tiền trúng thưởng không lớn, công ty không trả thì tôi bỏ tiền túi ra trả, nhưng tôi bức xúc là vì tại sao các công ty XSKT khác vẫn đồng ý trả thưởng cho vé số bị rách, còn Công ty XSKT Kiên Giang từ chối”, ông Long nêu thắc mắc.Chiều cùng ngày, phóng viên Tuổi Trẻ đã đến đại lý vé số 65 Lý Tự Trọng tìm hiểu vụ việc thì đại diện đại lý này cho biết có nhận và đem vé số bị rách trên đến trạm đại diện của Công ty XSKT Kiên Giang tại TP Cần Thơ, sau đó nơi đây đã đóng dấu vào tờ vé số với nội dung “vé rách” rồi trả lại chứ không chịu trả thưởng.Nhiều người dân có mặt tại đại lý này thấy tờ vé số rách bị từ chối trả thưởng cũng đã tỏ ra bức xúc vì họ cho rằng vé số bị rách một góc nhỏ như vậy, lại không ảnh hưởng gì đến dãy số bên dưới là “tội nghiệp” cho người mua.Phóng viên Tuổi Trẻ tiếp tục đến trạm đại diện Công ty XSKT Kiên Giang tại TP Cần Thơ ở địa chỉ 16 Phạm Ngũ Lão (Q.Ninh Kiều) thì được phó trạm này hẹn đến chủ nhật (14-4) mới trả lời về vụ việc do trưởng trạm đi vắng.