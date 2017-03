Xử lý 2 quả bom hàng trăm kilôgam ở ven sông Hồng

Ngay lập tức, bà con đã báo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.









Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành kiểm tra rà soát, tiếp cận, phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Qua xác định ban đầu, mỗi quả bom có chiều dài 80cm, rộng 30cm, nặng trên 100kg.Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, đây là loại bom chùm do máy bay Mỹ thả xuống từ năm 1972 đến nay vẫn còn nguyên tính sát thương. Lực lượng công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã di chuyển hai quả bom đến địa điểm an toàn để xử lý.Từ năm 2012 đến nay, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã thu gom và xử lý an toàn hàng chục quả bom và đạn cối các loại từ thời chiến tranh còn sót lại tại các huyện Văn Giang, Kim Động và Tiên Lữ.Khi phát hiện, người dân các địa phương đã kịp thời báo cơ quan chức năng để xử lý nên các loại vật liệu nổ nguy hiểm này không gây ra các hậu quả đáng tiếc.