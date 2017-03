Xử lý sai quy định, bốn thanh tra Cục Đường bộ bị lập biên bản

Vào thời điểm trên, Tổ CSGT Công an tỉnh Bình Dương do Thiếu tá Hồ Tấn Lợi làm tổ trưởng, phát hiện Đội Thanh tra giao thông, Cục Đường bộ 7 đang xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 1K (huyện Dĩ An) không đúng quy định nên đã báo vụ việc tới lực lượng chức năng. Theo quy định, Đội Thanh tra giao thông, Cục Đường bộ 7 khi xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn khác phải thông báo cho lực lượng chức năng địa phương biết. Ông Lê Khắc Khương phải ký vào biên bản thừa nhận việc làm sai quy định này.

V.BÁ