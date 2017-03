Xử lý số động vật liên quan vụ bốn cán bộ QLTT nhận hối lộ

Đồng thời, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và VKSND Nghệ An tiến hành tiêu hủy 9 kg chân chồn đang bốc mùi hôi thối.

Số rùa và chân chồn trên do CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thu giữ từ vụ án bắt bốn cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (thuộc Chi cục QLTT Nghệ An) có hành vi nhận hối lộ gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Trịnh Xuân Nam, Nguyễn Đức Anh, Lê Xuân Hải. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, anh Bùi Tiến Thi (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) vận chuyển số rùa, ba ba và chân chồn trên thì bị bốn cán bộ QLTT bắt giữ, yêu cầu “lót tay” 35 triệu đồng. Tối 4-10, bốn cán bộ QLTT này đang nhận tiền từ anh Thi thì bị lực lượng CSĐT bắt quả tang.

ĐẮC LAM