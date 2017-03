Xử nhẹ tay, giấy tờ giả lộng hành

Đã báo công an nhưng chưa được giải quyết xong - Bà Đoàn Thị Phú mua qua đấu giá căn nhà 62D/31 Nguyên Hồng, quận Bình Thạnh (TP.HCM) do ngân hàng phát mại. Tháng 3-2014, Cơ quan CSĐT quận Bình Thạnh có công văn xác minh giấy chứng nhận mà bà Phú được giao là giấy tờ giả mạo, được làm theo phương pháp in lưới. Tháng 2-2015, cơ quan này có kết luận điều tra cho hay vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM nên chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận (giả) cho nơi mới thụ lý. Đến nay chưa thấy kết quả ra sao. l Ông Phạm Văn Hòa mua căn nhà F29 cư xá Phú Lâm B, quận 6 (TP.HCM). Tới khi nhận nhà, ông phát hiện chủ nhà không phải là người bán nên gửi đơn tố giác tới Công an quận 6. Tháng 6-2015, Công an quận 6 có thông báo cho hay do tài sản bị chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên đã chuyển đơn của ông Hòa về PC45 thụ lý theo thẩm quyền. Tiêu điểm Cuối tháng 7-2015, Pháp Luật TP.HCM gửi văn bản đến PC45 - Công an TP.HCM đề nghị được trao đổi về những phản ánh của người dân và các CCV liên quan đến việc xử lý người giả mạo giấy tờ nhà, đất. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này vẫn chưa phản hồi.