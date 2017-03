Xử phạt chủ cơ sở “Gia đình cô nhi”

Trước đó, ngày 16-8, đoàn kiểm tra của huyện đã đến lập biên bản đối với bà Ánh, yêu cầu không được đưa các em đi nơi khác, đợi xử lý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến ngày 25-6, bà Ánh vẫn để bà Dương Thị Kim Ngân đưa năm em bé đi nơi khác. Cơ quan chức năng yêu cầu bà Ngân đưa trẻ về lại “Gia đình cô nhi” nhưng bà Ngân không hợp tác. Lý do bà Ngân đưa ra là hai trong số tám đứa trẻ ở cơ sở cô nhi là con của bà. Lúc bà giao con cho bà Ánh nuôi không có giấy tờ gì nên giờ bà có quyền mang trẻ đi mà không cần báo với chính quyền địa phương. Bà Ngân chỉ đến nộp cho xã “đơn bảo lãnh” của Công ty Cổ phần Thiện Tâm (xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) với nội dung là công ty này đang bảo lãnh và nuôi dưỡng các em, có xác nhận của giám đốc công ty.

Hiện chính quyền chưa rõ bà Ngân có phải là mẹ của hai trong tám đứa trẻ nói trên không. Tại sao Công ty Thiện Tâm đã ngưng hoạt động từ lâu lại làm đơn bảo lãnh đem các cháu về nuôi? Bà Lợi đã đề nghị công an nhanh chóng vào cuộc.

Từ thông tin trên, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã đến xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai tìm hiểu thực hư. Ông Nguyễn Duy Hiếu - đại diện Công ty Cổ phần Thiện Tâm xác nhận công ty vừa đưa năm đứa trẻ từ cơ sở “Gia đình cô nhi” của bà Ánh về đây nuôi. Đây là những đứa trẻ trước đây do công ty bảo trợ nuôi dưỡng nhưng sau đó trụ sở của công ty phá để xây dựng lại nên gửi cho bà Ánh nuôi. Ông Hiếu cũng cho biết là ở đây chỉ là ở tạm còn sắp tới công ty sẽ xây dựng cơ sở mới và chuyển các cháu đến nơi này để chăm sóc. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho bà Ng., Giám đốc công ty, để tìm hiểu thêm nhưng không thể liên lạc được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân, cho biết Công ty Thiện Tâm trước đây hoạt động trong lĩnh vực may mặc nhưng hiện nay công ty này đã ngưng hoạt động. Chiều 27-8, UBND xã Phước Tân đã phối hợp với công an kiểm tra ngôi nhà được cho là trụ sở của Công ty Thiện Tâm. Các cơ quan chức năng đã đưa năm cháu bé vào Trung tâm Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa để đảm bảo an toàn cho các cháu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

HỒNG MINH - TIẾN DŨNG