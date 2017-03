Xử phạt hành chính người đánh chủ tịch phường

Lực và Chanh được xác định là người cản trở, xô đẩy để đồng bọn tên là Hải (hiện đã bỏ trốn, chưa rõ lai lịch) đánh ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch phường Tân Tạo A.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, chiều 10-6, một nhóm sáu thanh niên xô xát với ông Chín trước KCN Tân Tạo. Ngay sau đó, bảo vệ dân phố đã đến hiện trường can thiệp và đưa hai trong sáu thanh niên trên về công an phường xử lý. Theo tường trình của ông Chín, vào thời điểm trên ông đang đi kiểm tra việc kẹt xe tại công trình cầu vượt tỉnh lộ 10 - quốc lộ 1A. Khi ông dừng xe, điện thoại gọi lực lượng bảo vệ dân phố ra giải tỏa ùn tắc thì bị nhóm thanh niên có biểu hiện say rượu đi xe máy đụng từ phía sau xe. Trong đó, Lực và Chanh chửi ông Chín, Hải xông đến đánh và bẻ tay, giật điện thoại ông Chín làm điện thoại rơi bể mặt kính. Ông Chín khẳng định mình không vô cớ đánh người. Ông mới là người bị đánh nứt xương cổ tay trái, phải nhập viện điều trị. Đại diện gia dình của Lực, Chanh có đến xin lỗi ông và xin bồi thường tiền thuốc men nhưng ông đã từ chối.

LƯU NGUYỄN