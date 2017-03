Xuất bản sách nối không xin phép dễ dính phạt

“Mục đích chính nghị định hướng tới là bảo vệ quyền lợi cho các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản”. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đỗ Quý Doãn khẳng định tại hội thảo về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (chuyên đề xuất bản) tại TP.HCM sáng 19-8. Tuy nhiên, đại diện các nhà xuất bản (NXB) lại dường như lo lắng bởi nhiều quy định trong dự thảo này.

Thẩm định nhưng không chịu trách nhiệm

Theo dự thảo, tác phẩm thuộc loại phải thẩm định mà không tổ chức thẩm định hoặc thẩm định có vấn đề thì NXB bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. “Quy định vậy thì các NXB dễ bị thổi còi... oan ức!” - ông Nguyễn Văn Cừ, Giám đốc NXB Văn học kêu. Ông Cừ cho biết trước giờ, nếu thẩm định có gì trục trặc thì người chịu trách nhiệm trực tiếp không phải là người thẩm định mà là lãnh đạo các NXB. “Chi bằng giao quyền thẩm định cho họ, vừa dễ quản lý, vừa dễ quy trách nhiệm” - ông Cừ nêu ý kiến.

Bổ sung thêm, Giám đốc NXB Đồng Nai Bùi Quang Huy cho biết chưa có một văn bản cụ thể nào quy định chi tiết về việc thẩm định xuất bản phẩm. “Có trường hợp sách y học của chúng tôi được yêu cầu phải có thẩm định, trong đó nêu rõ cơ quan thẩm định là cơ quan chủ quản của NXB, tức Sở TT&TT. Nhưng Sở TT&TT làm sao có đủ kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực y học mà thẩm định?” - ông Huy ví dụ. Theo ông Huy, sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu giao cho cơ quan chủ quản của NXB quyền được lập một hội đồng thẩm định với các thành phần chuyên môn phù hợp với từng loại xuất bản phẩm.

“Chắc nhà in dính phạt quanh năm”

Tại hội thảo, không ít đơn vị cho rằng dự thảo nghị định mới quá chi tiết khiến cho họ - những người phải thực hiện theo cảm thấy ngột ngạt. Chẳng hạn, theo dự thảo, nếu nhà in in xuất bản phẩm không đúng với bản thảo đã được ký duyệt sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dòng, Giám đốc Công ty In Trần Phú, phản đối: Bên bị phạt phải là NXB chứ không phải nhà in, bởi nhà in không chịu trách nhiệm về mặt nội dung. “Bản thảo được phía NXB gửi file qua để in trực tiếp. Do đó, nếu xảy ra lỗi thì lỗi là từ NXB, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm với việc chúng tôi không làm” - ông Dòng nói.

Về việc áp dụng mức phạt trên với nhà in in xuất bản phẩm vượt quá số lượng cho phép từ 500 đến dưới 1.000 bản, ông Dòng cũng cho rằng chưa thật hợp lý. Ông Dòng lý giải: “Việc in quá số lượng vài trăm bản xảy ra ở hầu hết các nhà in và nằm trong số xuất bản phẩm bù hao. Bù hao cũng tùy yếu tố kỹ thuật, tùy loại sách mà dư nhiều hay ít. Chuyện dôi dư ở đây hoàn toàn không phải là in nối bản. Do đó, nếu cứ chiếu theo quy định mà phạt thì nhà in tụi tôi dính phạt quanh năm!” - ông Dòng than.

“Đã là luật thì càng cụ thể càng tốt. Như vậy sẽ dễ dàng áp dụng chế tài xử lý từng vi phạm trong hoạt động xuất bản ngay khi được phát hiện. Mặc dù dự thảo còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu những đóng góp của các đơn vị, cơ quan để kịp trình Chính phủ vào tháng 12 tới” - Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho biết.