Xuất hành đầu năm Ất Mùi, ngày nào tốt?

Sáng mùng Một Tết, còn gọi là ngày Chính đán, người Việt thường tổ chức tụ họp đông đủ con cháu để cúng tổ tiên và chúc Tết ông bà. Theo quan niệm của người xưa, cứ năm mới tới mỗi người tăng lên một tuổi bởi vậy ngày mồng Một Tết là ngày con cháu chúc thọ ông bà và người cao tuổi trong gia đình.





Những lời chúc tết thường là sức khỏe, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công… Những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau hướng về sự tốt lành.

Nhà nghiên cứu phong tục Toan Ánh trong cuốn Các thú tiêu khiển Việt Nam đã viết về tục chúc Tết: “Sáng ngày mồng một Tết, sau khi lễ gia tiên, con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ.

Lúc này, ông bà, cha mẹ ăn mặc chỉnh tề ngồi ở giữa nhà, thường các nhà sang trọng có kê sập chân quỳ thì các cụ an tọa ở nơi sập. Con cháu ăn mặc quần áo đẹp, chúc Tết ông bà rồi chúc Tết cha mẹ mạnh khỏe, bình an, nếu buôn bán thì đắc tài sai lộc.

Ông bà cha mẹ sung sướng hân hoan đón nhận lời chúc Tết của con cháu, cầu chúc cho con cháu mạnh khỏe, học hành tấn tới được lên lớp hoạc thi đỗ.

Cùng với lời cầu chúc, ông bà, cha mẹ còn tựng phong bao mừng tuổi cho con cháu. Các cụ dùng những bao giấy đỏ có in hình ngày Tết, trong bao đựng một số tiền trao cho con cháu. Tiền phong bao gọi là tiền mừng tuổi hoặc tiền lì xi theo tiếng miền Nam”.

Sau khi chúc Tết trong gia đình, cả nhà sẽ xuất hành đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm, bạn bè.

Xuất hành là lần đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm mới. Người ta tin rằng hướng đi này sẽ có ảnh hưởng tới tương lai của mỗi người trong năm sắp tới. Vì vậy, trước khi xuất hành, một số người chọn ngày, giờ và các phương hướng tốt để mong gặp được các quý nhân, tài thần, hỉ thần…

Theo GS.TSKH Hoàng Tuấn-nguyên Giám đốc Trung Tâm UNESCO, chuyên gia nghiên cứu về lịch cổ và văn hóa phương Đông, xuất hành 3 ngày Tết để lấy may cho cả năm thì có thể chọn ngày mùng 1 Tết hoặc ngày mùng 2. Cả hai ngày này theo 5 phương pháp tính có độ chính xác cao là: Cửu tinh, sinh khắc can chi, hoàng đạo, hắc đạo, 28 sao và 12 trực thì đều là ngày tốt, vì vậy, chỉ cần chọn hướng xuất hành. Ngày mùng 1 (19/2/2015), theo hai phương pháp chính là sinh khắc can chi và cửu tinh đều ghi là ngày tốt: Ngày Cửu Tử và ngày Thoa, lại thêm phương pháp 12 Chỉ trực ghi là Ngày Kiến (ngày tốt). Như vậy, ngày mùng 1 tết chắc chắn tốt. Hướng tốt là hướng: Chính Nam, chính Tây, Đông Bắc, chính Bắc và Tây Bắc.

Ngày mùng 2 (20/2/2015), hai phương pháp chính cũng ghi là ngày "Nhất bạch" rất tốt và ngày Thoa cũng khá tốt, đặc biệt có thêm hai phương pháp phụ là 12 Chỉ trực ghi Trừ và 28 sao ghi Cang đều là những biểu hiện của ngày tốt. Như vậy, ngày mùng 2 Tết có tới 4 trong 5 phương pháp xem ngày cho là tốt, chắc chắn ngày đó là ngày "rất tốt": Có thể làm mọi việc theo dự định. Hướng tốt là hướng: Đông Nam (Phúc Đức), chính Tây (Thiên Y), Đông Bắc (Sinh Khí), chính Bắc (Bất Định). Ngày mùng 3 Tết (21/2/2015), hai phương pháp chính đều ghi là ngày xấu, còn 3 phương pháp phụ thì có hai phương pháp ghi là ngày tốt (ngày Kim Quỹ - hoàng đạo hắc đạo và Sao Đê - 28 sao). Như vậy, trong 5 phương pháp thì chỉ có 2 phương pháp phụ ghi là ngày tốt, chắc chắn ngày đó là bình thường, thiên về xấu nhiều hơn, nên tránh làm mọi việc lớn. Tuy nhiên, nếu bắt buộc có công việc phải làm thì nên chọn hướng tốt: Chính Nam, Tây Nam, chính Đông, chính Bắc, Đông Bắc và giờ tốt: dần, thìn, tỵ, thân, dậu, hợi để làm.