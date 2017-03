Xuất hiện áo trẻ em in chữ nhạy cảm ở Hà Nội

Ngoài những cửa hàng kinh doanh thời trang online, điểm đến tấp nập, thu hút sự chú ý của các chị em có con nhỏ là những dãy phố buôn bán trong khu vực phố cổ như Gia Ngư, Hàng Ngang, Hàng Đào... Những quầy hàng tại đây kinh doanh mặt hàng thời trang đã lâu và ổn định, là địa chỉ quen thuộc để tìm các bộ cánh mới đủ chủng loại như áo phông, sơ mi, quần sooc, váy… và đồ bơi cho bé.

Nhìn chung các sản phẩm dành cho bé gái thường đa dạng hơn về nhiều mẫu mã như váy liền, chân váy, áo… với nhiều màu sắc, họa tiết tươi sáng, rực rỡ. Trong khi đó, các mẫu dành cho bé trai ít hơn, thường là áo phông, sơ mi – quần sooc trơn hay in chữ, họa tiết đơn giản.

Giá của mỗi sản phẩm đơn như váy, áo, quần từ chất liệu cotton thấm mồ hôi tốt dao động từ 50 – 60 tới 150 ngàn đồng. Trong khi đó, các bộ đồ đi chơi từ chất liệu dày dặn hơn như váy voan, quần sooc, bộ quần liền áo… có giá đắt hơn, dao động từ 100 tới hơn 300 ngàn đồng/bộ.

Đồ bơi trẻ em với các tông màu sặc sỡ như hồng, cam, xanh nõn chuối neon… cũng là mặt hàng được nhiều bố mẹ quan tâm trên các quầy hàng với mức giá khoảng 200 – 300 ngàn đồng/bộ. Mức giá của những sản phẩm ở khu vực phố cổ không rẻ nhưng những cửa hàng này vẫn tấp nập người mua vì có nhiều kiểu dáng và chất liệu cũng mát mẻ, thấm mồ hôi tốt.

Quần áo hè cho trẻ em trên các quầy hàng đã rất đa dạng về mẫu mã kiểu dáng.

Một số mẫu đồ bơi sặc sỡ được bày bán trên phố Gia Ngư.

… "Tá hỏa" vì trang phục trẻ em không hợp với lứa tuổi

Bên cạnh những bộ cánh màu sắc tươi sáng với chất liệu và kiểu dáng thoải mái, in hình ngộ nghĩnh, đáng yêu; không ít phụ huynh đã bị “sốc” khi bắt gặp một trang phục hoàn toàn không phù hợp với lửa tuổi của các em.

Thoạt nhìn, bộ quần – áo đồng màu treo trên giá này có vẻ “vô hại” với áo phông và quần sooc dành cho bé trai từ 2 - 4 tuổi với 2 màu: Vàng và xám nhạt. Tuy nhiên, khi đọc kỹ, nhiều ông bố, bà mẹ “tá hỏa” với dòng chữ được in phía trên: “Sexuality is not a crime” (Tạm dịch: Tình dục không phải là tội ác).

Trang phục trẻ em có in chữ nội dung liên quan tới tình dục.