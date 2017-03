Xuất hiện áp thấp nguy hiểm ở Nam biển Đông

Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6-8 độ Vĩ Bắc, 113-115 độ Kinh Đông.



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh, nên vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật trên cấp 8.



Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.



Các phương tiện đang hoạt động tại khu vực Nam biển Đông cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này./.





Theo Văn Hào (Vietnam+)