Xuất hiện áp thấp trên biển Khánh Hòa-Bình Thuận

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây. Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động, có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

TX