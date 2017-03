Xuất hiện bọn lừa đảo nhằm vào các chùa

Thời gian gần đây xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các chùa ở các tỉnh ĐBSCL. Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại đến các chùa xưng là người của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có vận động cho chùa một vài trăm triệu đồng. Chùa muốn nhận được số tiền vận động phải chuyển vào tài khoản trước cho bọn chúng 10% số tiền vận động để trả tiền cước phí ngân hàng. Khi nhận được tiền, bọn chúng tắt điện thoại.

Vụ gần đây nhất là vào ngày 25-8, một thanh niên gọi điện thoại đến chùa Mỹ Đức (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xưng tên Bùi Tuấn Anh làm việc ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Tuấn Anh nói với chùa là có vận động được 500 triệu cho chùa làm từ thiện nếu muốn nhận tiền thì chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản số 711A 70672191 tại Ngân hàng Viettin Bank. Do nghi ngờ nên nhà chùa đã liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang thì được biết đó là thủ đoạn lừa đảo mới. Kiểm ra lại thông tin này chúng tôi được biết số tài khoản trên là của một người tên Bùi Tuấn Anh, số chứng minh dân dân 341603137 ngụ xã An Phú, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số máy 0913207914 mà Bùi Tuấn Anh gọi vào chùa không liên lạc được.

Theo M.Sơn (NLĐO)