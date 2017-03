Xuất hiện “hố tử thần” khổng lồ ở Quảng Ninh

“Hố tử thần” xuất hiện sát chân móng làm hai ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều nhà khác bị rạn nứt. Do hố nằm ở giữa đường đi nên hàng chục hộ dân ở bên trong không thể đi lại được.







“Hố tử thần” xuất hiện sát nhà dân - Ảnh: Dương Anh

Hố bắt đầu xuất hiện vào khoảng 1g30 sáng 22-10. Anh Nguyễn Thùy, người dân ở tổ 39 (khu 4B), cho hay: “Sau khi nghe tiếng nổ như tiếng mìn trong lòng đất, nhà tôi và các nhà xung quanh bị rạn nứt nhiều chỗ”. Đây là lần thứ ba sự cố xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng ở khu vực này. Chiều 22-10, ông Hồng Sơn - phó chủ tịch UBND P.Cao Xanh - cho biết sáng cùng ngày phường đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng san lấp “hố tử thần” bằng đất đá, đến 18g cùng ngày đã cơ bản hoàn thành.Chiều cùng ngày, ông Vũ Văn Hợp, phó chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết: “Do nằm trong ranh giới quản lý tài nguyên trực tiếp của Xí nghiệp than Thành Công thuộc Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN), khu vực này được dự báo có thể lún sụt bất cứ lúc nào. Vì vậy, UBND TP Hạ Long đã có kế hoạch thực hiện việc di dời các hộ dân ở khu vực này đi nơi khác. Đến nay, gần 30 hộ dân đã cho kiểm đếm, đo vẽ phục vụ việc lập phương án hỗ trợ di dời...”.