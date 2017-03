Xuất hiện vùng áp thấp mới trên biển Đông

Thông tin mới nhất phát đi hồi 9h30 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TW, đến 7 giờ ngày nay (25/7), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5oN - 12,5oN; 111,5oE – 112,5oE, trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc khoảng 10 -15 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh; ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, và có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo ngày 25/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

