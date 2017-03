Xuất hiện vùng áp thấp trên biển

* Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm

Do ảnh hưởng của rãnh AT nối với vùng AT này nên ở khu vực nam biển Đông có mưa rào và giông rải rác; trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh, ở khu vực bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; ở các vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía bắc khu vực nam biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Sáng 12.11, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc bộ giảm đáng kể; các vùng núi nhiều nơi xuống dưới mức rét đậm và rét hại. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 20 độ C; Nam Định 17,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 13,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 10,8 độ C và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 9,6 độ C.

Trong 2 ngày tới, các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc bộ trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng; vùng núi phía bắc có rét đậm và rét hại vào ban đêm, ban ngày trời rét. Dự báo, ngày 16.11 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc và còn được tăng cường tiếp vào ngày 19.11.

