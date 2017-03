Xuất ngoại đánh bạc - Bài 4: Phóng viên bị bắt giam ở casino

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Bình:

Đưa người qua lại biên giới trái phép là vi phạm pháp luật

Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2005/NĐ-CP (ngày 14-3-2005) về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền. Theo đó, công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới phải được quản lý của lực lượng biên phòng. Khi sang khu vực biên giới nước láng giềng phải đi qua cửa khẩu và phải có giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận do UBND hoặc công an xã, phường, thị trấn cấp. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.

Người cư trú trong khu vực biên giới nước láng giềng khi sang khu vực biên giới Việt Nam phải có giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới theo quy định của hiệp định về quy chế biên giới ký kết giữa Việt Nam và nước láng giềng. Mọi công dân cư trú trong khu vực biên giới đi về giữa hai nước bằng các con đường không qua cửa khẩu là qua lại biên giới trái phép, sẽ bị xử phạt hành chính mỗi trường hợp từ 200.000 đến 500.000 đồng. Công dân không cư trú trong khu vực biên giới, qua lại khu vực biên giới không qua cửa khẩu là hành vi xuất nhập cảnh trái phép, sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Những người làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên, khu vực biên giới để cho người dân qua lại trái phép trong khu vực đường biên không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà còn vi phạm việc chấp hành pháp luật về bảo vệ biên giới.