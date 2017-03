Xúc phạm người thi hành công vụ sẽ phải xin lỗi trước dân

Trong tuần tới, công an phường sẽ yêu cầu ông Ngô Đức Hiệp (ngụ tổ 5, KV 5, phường An Bình) công khai xin lỗi những người mà ông ta đã có lời lẽ xúc phạm trước dân.

Theo phản ánh của người dân, chiều 25-5, ông Hiệp về nhà thì phát hiện ổ khóa cổng bị hỏng nên chửi rủa tục tĩu. Ông Trần Bạch Hổ, tổ trưởng tổ 5, đến tìm hiểu cũng bị chửi và hăm dọa. Sau đó, Thiếu úy Lợi, cảnh sát khu vực, xuống hiện trường thì cũng bị chửi với lời lẽ khó nghe, thách thức. Sau khi có thêm lực lượng công an phường xuống tăng cường, ông Hiệp mới chịu về trụ sở công an để làm việc, trong người ông Hiệp có mùi rượu. Ngày 28-5, công an phường đã xử phạt vi phạm hành chính ông Hiệp với số tiền 1,5 triệu đồng do có lời nói xúc phạm danh dự người thi hành công vụ.

GIA TUỆ