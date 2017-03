Xưng công an rồi đánh chết người trong quán

Ngày 28-10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra vụ xô xát trong quán ăn có nghi vấn liên quan đến công an dẫn đến một người tử vong.

Tối 26-10, anh Trần Mạnh Viễn (quê TP Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) cùng với bốn người bạn đến quán Quỳnh Béo (2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhậu mừng sinh nhật. Theo các đồng nghiệp đi cùng anh Viễn, khi nhậu, bàn kế bên có 5-6 người đàn ông và hai phụ nữ cũng đang lai rai và một trong số họ mời anh Viễn sang uống rượu. Đến 11 giờ đêm, bạn anh Viễn sang gọi anh về thì những người ở đây lại tiếp tục mời rượu. Lúc này, bạn anh Viễn từ chối nhưng những người này ép uống rượu, hỏi tuổi và đòi xem chứng minh thư của anh. Bạn anh Viễn hỏi lại: “Các anh làm gì mà ép người quá đáng?”. Thế là một người trong bàn nhậu đứng lên, nắm cổ áo bạn anh Viễn, xưng là Việt, đang làm công an ở Đồn 19, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Thấy vậy, các người khác trong bàn cũng đứng lên. Một người cầm vỏ chai rượu Vodka dọa đánh bạn anh Viễn nên anh Viễn gạt tay người này ra. Cho rằng hành động gạt tay của anh Viễn là khiêu chiến nên cả nhóm xông vào đánh anh Viễn. Nhóm bạn anh Viễn chạy đến can nhưng nhóm người kia không dừng tay dù lúc đó anh Viễn bị đánh ngã gục.

Nhà hàng Quỳnh Béo tạm đóng cửa sau vụ khách đánh nhau gây chết người tại quán. Ảnh: N.DÂN

Thấy nguy cấp, một người bạn anh Viễn gọi cảnh sát 113 thì nhóm người kia mới dừng tay và mọi người đưa anh Viễn đi cấp cứu. Đến ngày 27-10, các bác sĩ chẩn đoán anh Viễn bị chấn thương, tụ máu não cần phải phẫu thuật khẩn cấp nên đã thông báo cho người nhà anh Viễn. Đến ngày 28-10, mẹ anh Viễn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thì anh đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Cơ quan chức năng kết luận anh Viễn tử vong do vỡ hộp sọ, tụ máu dưới não. Hiện chỉ huy Công an huyện Từ Liêm đã nắm được vụ việc và phối hợp với Công an quận Cầu Giấy cùng các bên liên quan để điều tra.

Anh Viễn là lao động chính trong nhà. Bố mẹ già không làm việc, anh trai mới mất hai năm, anh Viễn vừa lo cho gia đình, vừa nuôi một người em đang học ĐH.

NGUYỄN DÂN