Xưng kiểm sát viên để lừa

Chiều 20-6, Công an thị xã Sa Đéc ập vào một quán cà phê ở thị xã Sa Đéc, bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đang nhận 5 triệu đồng của ông T. để chạy án.

Trước đó, Thanh lòe ông T. rằng mình là kiểm sát viên VKSND Tối cao và có khả năng… sửa án.

Theo ông T., ngày 17-5 ông nhận một cuộc điện thoại hỏi về việc thuê đất. Qua vài câu trao đổi, người thanh niên đổi giọng: “Nghe nói đất anh có tranh chấp, có quyết định của tòa án tối cao thu hồi miếng đất của anh”. Thấy lạ, ông T. hỏi: “Chú ở đâu, tên gì?”. Người thanh niên liền làm một hơi: “Tôi tên Thanh, kiểm sát viên cao cấp của VKSND Tối cao. Hiện hồ sơ, quyết định của anh tui đang giữ. Tui có thể giúp anh sửa lại bản án để bà C. không còn một cắc”.

Ba hôm sau, Thanh gọi điện thoại, hẹn ông T. đến một quán cà phê ở Sa Đéc. Tại đây, Thanh đưa cho ông T. một số giấy tờ, trong đó có đơn khởi kiện do bà C. đứng nguyên đơn. Thanh nói: “Bà C. nhờ tôi lấy lại miếng đất, hứa bồi dưỡng cho tôi 1 tỉ đồng nhưng bà ta ăn nói hai lời, tôi không làm”. Thanh đặt vấn đề: “Nếu tui giúp anh, anh bồi dưỡng cho tui bao nhiêu?”. Ông T. cho rằng mình không biết giá cả thế nào thì Thanh hẹn: “Khoảng hai tuần sau tôi sẽ cho biết kết quả”.

Quán cà phê nơi kiểm sát viên dỏm bị bắt. Ảnh: V.SƠN

Thông báo tạm giữ của công an.

Hơn nửa tháng sau, từ Hà Nội, Thanh gọi cho ông T. bảo rằng: “Đang ngồi với mấy anh em ở ngoài Bắc. Việc của anh, mấy đại ca ở đây OK hết rồi” và hứa sẽ mang quyết định về cho ông T.

Ngày 19-6, tại quán cà phê, Thanh cho ông T. biết rằng án đã sửa xong (phần thắng thuộc về ông T.) và hẹn hôm sau giao quyết định.

Đúng hẹn, Thanh đưa cho ông T. quyết định của TAND Tối cao và quyết định về vụ kiện của bà C. (những quyết định này ông T. đã có từ lâu) và yêu cầu ông T. chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản một ngân hàng. Ông T. trì hoãn, hẹn chiều mang tiền đến giao.

Chiều 20-6, ông T. đưa 5 triệu đồng và yêu cầu Thanh viết biên nhận. “Chẳng ngần ngại gì, anh ta đi ngay vào quầy tiếp tân mượn giấy viết làm ngay biên nhận, thòng thêm chuyện tôi phải chuyển tiếp 145 triệu đồng cho Thanh. Lấy tiền xong, Thanh ra lấy xe thì bị công an bắt giữ. Thiệt tình, tôi chưa thấy ai như thằng này, nó nhận tiền chạy án mà còn dám làm biên nhận!” - ông T. nói.

Theo ông T., ngay từ khi gặp mặt, ông đã nhận ra ngay Thanh là kiểm sát viên dỏm, ăn mặc thì “hai lúa” rặt! Hỏi về luật, Thanh ú ớ. Hơn nữa vụ kiện của bà C. thì chẳng liên quan gì đến ông.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thanh học chưa hết lớp 9. Sau khi ngưng chạy xe tải, Thanh về làm ruộng tại địa phương.

VĨNH SƠN