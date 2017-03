Ý kiến trái chiều về siết nhập cư

Chiều 27-10, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô. Nội dung được cho ý kiến nhiều nhất vẫn là quy định về siết nhập cư vào nội thành thủ đô. Dự thảo đã xây dựng hai phương án hạn chế nhập cư để QH quyết định. Trong đó, phương án 1 quy định: Người lao động có biên chế hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn được đăng ký thường trú ở nội thành với điều kiện phải có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ đủ ba năm trở lên mới được phép nhập cư. Phương án 2 bổ sung điều kiện là nhà ở do thuê thì phải bảo đảm diện tích mặt sàn tối thiểu là 5 m2/người.

ĐB Hà Nội: Than khó và muốn siết

Nhìn nhận về hai phương án siết nhập cư nêu trên, hầu hết các ý kiến trong Đoàn ĐBQH Hà Nội đều cho rằng quy định như thế mới góp phần hạn chế dân cư, giảm tải cho Hà Nội. “Cái khác biệt lớn nhất để hạn chế nhập cư là quy định phải có nhà ở do thuê bảo đảm diện tích tối thiếu 5 m2/người và có quy định đó thì mới thắt điều kiện nhập cư. Chứ không có điều kiện này thì việc siết nhập cư chỉ còn là hình thức, khó khả thi” - ĐBQH Đào Trọng Thi nói.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cũng trăn trở: “Những năm qua chúng tôi xây dựng không biết bao nhiêu trường, thậm chí có quận, huyện mấy năm qua đã phải dành hàng trăm tỉ đồng xây trường học thế mà vẫn cứ thiếu. Nguyên nhân do nhập cư quá nhiều, trong đó, mỗi năm tăng thêm đến 38.000 trẻ mầm non. Do đó chúng tôi mong rằng ĐB các địa phương hãy hiểu cho những khó khăn của Hà Nội. Phải thắt chặt điều kiện nhập cư thì mới giảm tải, giúp Hà Nội tháo gỡ những khó khăn”.

Hầu hết các ý kiến trong đoàn ĐBQH Hà Nội đều cho rằng quy định siết nhập cư mới góp phần giảm tải cho Hà Nội. Ảnh: HTD

Đồng tình với bà Nga nhưng ông Thi cảnh báo chính quy định siết nhập cư này khi đưa ra QH khóa XII đã không nhận được sự ủng hộ của các ĐB nên không được thông qua. “Do đó chúng ta phải thận trọng, có khi nên thăm dò trước ý kiến các ĐB và nếu được phương án 2 là tốt nhất, chứ đừng để một lần nữa không được thông qua”.

ĐB nơi khác: Lo ngại, băn khoăn

Lý giải rõ hơn về quy định siết nhập cư trong dự thảo Luật Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh quy định này chỉ áp dụng ở khu vực nội thành, còn ngoại thành vẫn áp dụng theo Luật Cư trú. Quy định thế là để cho chặt chẽ hơn, phù hợp với mật độ, quy mô dân số hơn. Ví như quận Hoàn Kiếm, dân số hiện nay 22 vạn dân, trong khi diện tích có hạn nên rất chật chội, có những nhà đến 7-8 hộ sinh sống. Do đó, Hà Nội đang phải thực hiện các biện pháp giãn dân phố cổ, kinh phí hàng ngàn tỉ đồng; đồng thời di dời các trụ sở ra ngoài cũng rất tốn kém... “Chúng ta đang thực hiện các giải pháp như thế mà lại không hạn chế nhập cư thì các giải pháp đang thực hiện rõ ràng khó mà hiệu quả. Hơn nữa, quy định này không phải là những người đã và đang ở thủ đô không muốn người nơi khác nhập cư về ở. Tất cả những đề xuất đặt ra đều vì cái chung, vì lợi ích của thủ đô” - ông Nghị nói.

Tuy nhiên, nhiều ĐB ở các địa phương khác vẫn tỏ ra băn khoăn trước quy định này. Ông Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng những hạn chế, quá tải ở Hà Nội một phần là do công tác quản lý. “Mật độ dân cư thế mà anh vẫn không ngừng cho xây nhà cao tầng trong nội thành, cơ sở sản xuất trong nội thành… thì làm sao mà giãn dân cư được” - ông Vinh nói thẳng và đề nghị không nên hạn chế quyền tự do cư trú của công dân.

ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) thì tỏ vẻ buồn khi nói về quy định hạn chế nhập cư: “Nếu nói Hà Nội là trái tim cả nước nhưng về trái tim sao quá khó, thu phí cao hơn, xử phạt hành chính cao hơn, hạn chế nhập cư, hạn chế quyền tự do đi lại người dân về thủ đô… Những hà khắc thế chỉ là giải pháp tình thế làm buồn lòng người dân về thủ đô”.

Ông LÊ MINH THÔNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Vẫn lo chất lượng của dự luật Thẩm tra dự án Luật Thủ đô, trước khi trình QH, chúng tôi đã tổ chức hội thảo gồm các nhà khoa học có uy tín. Về cơ bản ai cũng đều rất tán thành có Luật Thủ đô nhưng mà họ băn khoăn về chất lượng của dự luật này! Thứ nhất là cần cơ chế đặc thù cho thủ đô, nhưng trong này lại không thấy rõ cái đặc thù đó. Thứ hai, dự thảo quy định những điều khoản hiển nhiên, ví dụ như giao thông, xây dựng phải đúng quy hoạch, quy chuẩn. Đương nhiên rồi, TP nào chẳng thế, luật cũng đã có hết. Tôi cũng xin thông tin, tất cả những quy định ở đây (trong dự thảo Luật Thủ đô - PV) thì thực chất là Hà Nội có hết rồi! Không có gì mới cả. Nhiều quyết định của Chính phủ, kể cả nghị quyết của Bộ Chính trị, quy định cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, có lâu rồi! Thế nhưng vì sao Hà Nội vẫn cứ như thế này, đó là một vấn đề đặt ra. Có phải vì thiếu cơ chế không? Thêm nữa, các đại biểu cũng băn khoăn Hà Nội là thủ đô thì mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương với chính quyền Hà Nội rất quan trọng, nó khác với các tỉnh khác. Đấy mới là đặc thù! Đâu là quyền hạn của Trung ương, đâu là việc của Hà Nội, dự luật chưa rõ. Cái đặc thù nhất là mô hình chính quyền nhưng ở đây tuyệt nhiên không có quy định nào về mô hình chính quyền cả… Ông UÔNG CHU LƯU, Phó Chủ tịch QH: Phải hạn chế thôi Xung quanh dự án Luật Thủ đô, có nhiều vấn đề bàn cãi, ví dụ như vấn đề dân cư, tranh luận sôi nổi, báo chí, công luận rất quan tâm rằng quy định như dự thảo có hạn chế quyền tự do cư trú của công dân không... Thực tế quản lý là Hà Nội chịu áp lực về gia tăng dân số cơ học vào nội đô. Hiện nay cái lo lớn là mất cân đối giữa gia tăng dân số và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Chính phủ và Hà Nội đều nhận thức rằng giải quyết vấn đề này không chỉ bằng hành chính mà còn phải bằng việc đầu tư vào ngoại thành, giao thông ở ngoại thành, TP vệ tinh xung quanh để giãn dân. Còn trong nội thành thì phải hạn chế thôi. Vừa rồi tôi có đi công tác Bắc Kinh, Thượng Hải. Tôi có hỏi Thượng Hải xem họ làm sao giải quyết áp lực về dân cư thì họ nói ở đây có 24 triệu dân nhưng chỉ 10 triệu dân có hộ khẩu Thượng Hải thôi. Họ cũng giải quyết bằng quy định về việc làm và chỗ ở, nhà ở hợp pháp, ảnh hưởng đến quyền đi học, đi làm của những người không có hộ khẩu. Ngay như những nước đô thị hóa như vậy mà cũng phải chịu áp lực vậy. Vì thế tôi ủng hộ quan điểm dự thảo khi đưa ra những điều kiện để hạn chế...

