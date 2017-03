Yên Bái: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi

Do địa hình hiểm trở nên việc cứu hộ chủ yếu là thủ công. (Nguồn: vov.vn)

Theo Trung Kiên (TTXVN, DT)



Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết những ngày qua ở địa phương có mưa lớn, đường đến khu mỏ là đường đất trơn trượt, các phương tiện không thể đi lại nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Để đến hiện trường, lực lượng cứu hộ phải đi bộ gần ba tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hiện nay cơ quan chức năng của huyện vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu người gặp nạn.Huyện đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà trong thôn, bản, rà soát nhân khẩu để sớm đưa ra con số chính xác về số người gặp nạn. Bên cạnh việc hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người gặp nạn là 4,5 triệu đồng/nạn nhân thiệt mạng, 1,5 triệu đồng cho gia đình người bị thương, huyện cũng xuất kho dự trữ hỗ trợ mỗi gia đình 100kg gạo nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt.Trong số những nạn nhân gặp nạn, có trường hợp một gia đình cả vợ chồng và một người con trai bị thiệt mạng; ba gia đình có hai anh em ruột gặp nạn. Đặc biệt, có một gia đình có tới sáu người thân bị thiệt mạng từ vụ việc thương tâm này, bởi vậy việc tổ chức mai táng đều do họ hàng và chính quyền địa phương đứng ra tổ chức. Điều đáng nói là, các nạn nhân của vụ sạt lở đất này đa số là họ hàng với nhau.Bác sỹ Cứ A Hồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mù Cang Chải cho biết hai nạn nhân Giàng A Năng và Giàng A Thăng là anh em ruột đang được cấp cứu do đa chấn thương, chịu ảnh hưởng của hội chứng vùi lấp, huyết áp hiện không ổn định… nên đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ. Tại đây các nạn nhân được hồi sức cấp cứu tích cực nên đã qua khỏi cơn nguy kịch.Theo ông Giàng Chứ Ly, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tẩn, ngày 28/8 vừa qua, xã và các thôn, bản đã tổ chức cho người dân địa phương ký cam kết không mót quặng tại các bãi thải. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lợi dụng trời mưa to, rửa trôi đất hở những cục chì kẽm nên hàng chục người dân lại đi mót trở lại và đã xảy ra sự việc đau lòng trên.