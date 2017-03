Yêu cầu cập nhật thủ đoạn các vụ cướp tiệm vàng

Ngày 20-2, Bộ Công an cho biết trước những diễn biến hết sức phức tạp của tội phạm cướp tiệm vàng, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Đồng thời, tuyên truyền, tập huấn các kỹ thuật bảo vệ an ninh; tư vấn cho các chủ cửa hàng lắp đặt hệ thống quan sát, cảnh báo có hiệu quả. Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Bộ đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định, đưa hoạt động kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đá quý vào diện kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự với các tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn cụ thể. TX (Theo TTXVN)