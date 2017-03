Yêu cầu đền bù vụ đâm chìm tàu cá ngư dân

Đang tạm giữ tàu hàng Nghi Sơn CEMENT (của Công ty Nghi Sơn Thanh Hóa) ở cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế); đồng thời yêu cầu chủ tàu này phải thăm hỏi, đền bù thiệt hại vì đâm chìm tàu cá của ngư dân địa phương.

Trước đó, tối 18-10, tàu cá TTH-94122 của ông Lê Giáp (trú Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), trên tàu có năm thuyền viên khác, đang di chuyển cách bờ biển tỉnh Thừa Thiên-Huế khoảng 70 hải lý thì bị tàu hàng Nghi Sơn CEMENT đâm chìm rồi bỏ trốn. Sáu ngư dân may mắn được một tàu cá đi qua phát hiện và cứu sống. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cử tàu tuần tiễu đuổi theo và bắt giữ tàu gây tai nạn. Theo các nạn nhân, vụ chìm tàu trên gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, Đồn biên phòng cảng Cửa Lò-Bến Thủy (Nghệ An) cho biết tàu cá NA-0206-TS bị chìm trước Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) đã được trục vớt thành công.

Trước đó, rạng sáng 16-10, tàu NA-0206-TS do ông Trần Xuân Lợi (trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có hai ngư dân khác, đi đến đầu Cửa Hội thì bị hỏng máy rồi bị chìm. Nhận được tín hiệu kêu cứu, các chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội đã lao ca nô ra cứu được hai ngư dân. Riêng ông Lợi may mắn ôm can nhựa bơi vào bờ.

