Yêu cầu giám đốc Công an tỉnh Hải Dương báo cáo vụ bắt giữ hai tấn bạch tuộc

(PL)- Chiều 9-6, trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã yêu cầu giám đốc Công an tỉnh Hải Dương báo cáo đầy đủ, khách quan toàn bộ diễn biến, quá trình giải quyết vụ xử lý xe tải 14C-065.38 chở hơn hai tấn bạch tuộc.

Đồng thời, giao chánh Thanh tra Bộ Công an kiểm tra lại toàn bộ vụ việc, làm rõ đúng sai, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm và nếu sai phạm đó dẫn đến hậu quả thiệt hại thì phải bồi thường. Kết quả thực hiện báo cáo bộ trưởng trước ngày 15-6, đồng thời thông tin cho các cơ quan báo chí biết. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 27-5, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ xe tải 14C-065.38 lưu thông từ sân bay Nội Bài về tỉnh Quảng Ninh chở hơn hai tấn bạch tuộc tươi sống không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế xe tải yêu cầu cảnh sát môi trường lập biên bản tạm giữ phương tiện, hiện trạng hàng hóa nhưng không được chấp nhận. Đến sáng 28-5, Phòng Cảnh sát môi trường yêu cầu tài xế ký vào biên bản làm việc có nội dung là yêu cầu lái xe phải có nghĩa vụ bảo quản lô hàng. Tuy nhiên, tài xế không đồng ý vì lúc này toàn bộ số bạch tuộc đã bị chết. Chiều 29-5, hơn 10 người dân đại diện cho khoảng 40 chủ hàng ở TP.HCM đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hải Dương “bắt đền” lô hàng bạch tuộc tươi sống (trị giá khoảng 800 triệu đồng) nhưng không được giải quyết. TNT