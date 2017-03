Yêu cầu làm rõ vụ “bốc hơi” 106 tấn titan

Như đã thông tin, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định đưa ra bán đấu giá 434 tấn titan tịch thu để sung vào công quỹ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải An Thy (TP.HCM) trúng thầu với giá 527 triệu đồng. Ngày 18-1, sau khi chuyển trả đủ tiền, Công ty An Thy đến chở hàng thì chỉ nhận được 328 tấn, thiếu 106 tấn so với hợp đồng (tương đương 130 triệu đồng). Lô hàng này do UBND tỉnh ra quyết định tịch thu của Công ty CP An Trường An (TP Quy Nhơn) và giao Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) xử lý.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Đội trưởng Đội QLTT số 7 (thuộc Chi cục QLTT Bình Định), thừa nhận đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý lô hàng titan bị tịch thu trên. Ngày 12-4-2012, Đội QLTT số 7 ký hợp đồng thuê bãi của Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Bình Định (Vitranschart Bình Định) để chứa lô hàng trên. Bà Hoa nói rằng bà mới đảm nhiệm chức đội trưởng Đội QLTT số 7 hơn bốn tháng nay nên không rõ vì sao bị thất thoát. Trao đổi với báo chí, ông Mai Xuân Hoàng, Chi cục phó Chi cục QLTT Bình Định, giải thích: “Số lượng hàng bị hao hụt là do titan bị rút nước”. Còn một lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Định cho rằng có thể trước đây khi bắt giữ hàng thì cân cả xe, nay cân lại nên bị hao hụt.

Sau khi báo chí phản ánh sự việc, ngày 24-1, đại diện Vitranschart Bình Định cho biết đơn vị này kiểm tra lại hợp đồng thuê kho bãi và phát hiện một phần nội dung chính trong hợp đồng bị Đội QLTT số 7 tẩy xóa. Theo đó, việc tẩy xóa này đã khiến Vitranschart Bình Định từ “không chịu trách nhiệm” thành “phải chịu trách nhiệm” nếu số lượng hàng thiếu. Theo giải thích của đại diện Vitranschart Bình Định, lúc đó do đơn vị này ký vào bản hợp đồng trước rồi đưa sang Đội QLTT số 7 ký sau nên không để ý. Ngoài ra, đại diện Vitranschart Bình Định khẳng định hợp đồng trên là thuê kho bãi chứ không phải hợp đồng thuê giữ hàng nên trách nhiệm giữ hàng thuộc về QLTT.

TẤN LỘC