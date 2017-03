Yêu cầu ngành điện lực thể hiện trách nhiệm

Ông Nguyễn Thanh Tòng, trưởng phòng kỹ thuật quản lý điện và môi trường (Sở Công thương Bạc Liêu) - đơn vị đã tham gia cùng khám nghiệm hiện trường, chỉ nói: “Đang trưng cầu giám định”. Còn thượng tá Dương Tứ Phương, phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu, cho hay hôm nay đơn vị mời Công ty Điện lực Bạc Liêu, Điện lực Hòa Bình đến làm việc để làm rõ nguyên nhân liên quan đến cái chết của ông Sang.



Ông Nguyễn Văn Hiển (ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình), người phát hiện ông Sang chết, cho biết thêm công an tỉnh đã gặp ông lấy lời khai.Trước cái chết của ông Phạm Thanh Sang (ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình), nhiều người dân ở huyện Hòa Bình tỏ ra không hài lòng với sự thờ ơ của điện lực địa phương.



Ông Dương Thanh Khanh (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) nói: “Đây là điều cảnh báo đối với điện lực. Nếu tiếp tục sai kỹ thuật sẽ còn có người chết nữa”. Ông Khanh còn nói: “Ngành điện chưa thể hiện trách nhiệm của mình. Họ cho rằng trụ điện không bị mát đến mức làm chết người”.



Trước yêu cầu của gia đình nạn nhân, trưa 30-6 ông Võ Minh Tân đã đến viếng và hỗ trợ gia đình ông Sang 20 triệu đồng.



Theo ông Phạm Thanh Tuấn - em ruột nạn nhân, nếu điện lực huyện giải quyết vụ việc không thỏa đáng thì gia đình sẽ kéo đến trụ sở và gửi đơn yêu cầu chính quyền can thiệp.



