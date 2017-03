Yêu cầu rút ngắn thời gian phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực

Theo kế hoạch cam kết, 9 giờ sáng 21-11, chủ đầu tư sẽ tiến hành phá dỡ phần tum của công trình.



Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã triển khai tập kết máy móc thiết bị đến hiện trường gồm hai máy nén khí, 97 cây thép hình, 524 khung giáo hoàn thiện, 144 cây thép hộp và các vật tư phụ khác.



Nhà thầu phá dỡ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hải Anh Phát đang thi công lắp dựng sàn công tác, hệ thống giáo bao che ngoài tầng 19 để phục vụ tháo dỡ và lắp dựng giàn giáo bao che mặt đường Trần Phú-Kim Mã từ tầng 1 đến tầng 5 để hứng vật rơi.



Theo hồ sơ thiết kế phương án phá dỡ và khắc phục vi phạm của chủ đầu tư, phương án, giải pháp phá dỡ được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 phá dỡ toàn bộ tầng tum và toàn bộ tầng 19; giai đoạn 2 phá dỡ phần còn lại.



Đối với giai đoạn 1, Sở Xây dựng về cơ bản thống nhất với phương án, giải pháp phá dỡ tại hồ sơ phương án phá dỡ phần xây dựng sai phép do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hải Anh Phát lập, bao gồm các nội dung: Những cảnh báo quan trọng, biện pháp thi công; biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống hỏa hoạn.



Đối với chi tiết bố trí giáo chống, giáo an toàn mặt đứng phục vụ tháo dỡ (tại bản vẽ số PD-5, việc bố trí giáo chống, giáo an toàn chỉ mang tính định hướng (dạng sơ đồ), Sở Xây dựng yêu cầu phải thể hiện rõ chi tiết giữa các hệ giao đứng chữ H và liên kết với kết cấu công trình để đảm bảo ổn định trong suốt quá trình phá dỡ; lưu ý lớp ván đáy của giáo ngoài phải đảm bảo kín khít, không để lọt bụi bẩn ra ngoài.



Sở Xây dựng lưu ý trong quá trình triển khai phá dỡ, yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để xử lý kịp thời đối với các nội dung về những nguy cơ tiềm ẩn và một số kiến nghị tại Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế do Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO lập.



Về tiến độ phá dỡ, với thời gian chín tháng để phá dỡ giai đoạn 1 (phá dỡ tầng tum và tầng 19), Sở Xây dựng cho rằng chưa phù hợp với tiến độ, đề nghị chủ đầu tư rà soát lại tiến độ chi tiết để rút ngắn thời gian thi công phá dỡ giai đoạn 1, đảm bảo theo yêu cầu của UBND TP.



Chủ đầu tư phải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lắp dựng hệ thống giàn giáo công trình, hệ thống bao che an toàn công trình và phá dỡ tầng tum chậm nhất là ngày 21-11-2015, sau đó triển khai tiếp theo là tầng 19 (theo Văn bản 527/CVDA ngày 17-11-2015 của Công ty Cổ phần May Lê Trực về việc cam kết tự tháo dỡ phần công trình sai phép).



Đối với giai đoạn 2, phá dỡ phần công trình còn lại sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, Sở Xây dựng xét thấy chưa thể hiện đầy đủ các biện pháp thi công phá dỡ chi tiết, tiến độ thi công và theo các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 11579/SXD-GĐCL ngày 9-11-2015.



Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư cùng với việc triển khai phá dỡ giai đoạn 1 phải khẩn trương tổ chức lập phương án, giải pháp phá dỡ phần công trình còn lại sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp (giai đoạn 2) theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.



Sở Xây dựng đặc biệt lưu ý, việc lập phương án, giải pháp phá dỡ phần còn lại thuộc giai đoạn 2 (phá dỡ đồng thời theo chiều đứng và chiều ngang công trình) sẽ liên quan đến hệ kết cấu chịu lực của công trình trong và sau khi phá dỡ, do vậy phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn, ổn định của kết cấu chịu lực, an toàn sử dụng, mỹ quan đô thị.



Qua khảo sát thực tế hiện trạng công trình, vị trí phá dỡ nằm liền kề các công trình xây dựng sẵn có và sát trục đường giao thông phố Lê Trực, chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu phá dỡ có đủ kinh nghiệm và năng lực theo quy định pháp luật, trong đó phải thể hiện chi tiết biện pháp, trình tự, quy trình phá dỡ; các trang thiết bị, máy móc phục vụ phá dỡ; biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho công trình, các công trình liền kề và phương tiện thiết bị, con người tham gia giao thông quanh khu vực trong suốt quá trình phá dỡ.



Đặc biệt, quá trình tổ chức phá dỡ phải thể hiện sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị thực hiện phá dỡ về công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh.



Theo kết luận của UBND TP Hà Nội, dự án công trình số 8B Lê Trực trong quá trình triển khai đã xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp.



Cụ thể, về khoảng lùi, từ tầng 8 phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Đối với phần giật cấp phía Đông tòa nhà theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50m, công trình giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp, làm tăng diện tích sàn xây dựng.



Còn về chiều cao công trình, theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m, hiện chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m (vượt khoảng 16 m, tương đương với năm tầng./.