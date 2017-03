Yêu cầu xử lý lại cán bộ ăn chặn quà tết của trẻ nghèo

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thảo Sương do hành vi sai phạm trên. Tuy nhiên, Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh chỉ kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương sáu tháng đối với bà này.

Theo văn bản trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định cho rằng hình thức xử lý kỷ luật về mặt chính quyền như trên là chưa thỏa đáng so với mức độ vi phạm. Mặt khác, bà Nguyễn Thị Thảo Sương là viên chức được UBND huyện Vĩnh Thạnh ra quyết định tuyển dụng, do Phòng LĐ-TB&XH trực tiếp quản lý. Do đó, việc xử lý vi phạm đối với bà Sương phải căn cứ vào pháp luật về lao động. Sở LĐ-TB&XH Bình Định yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH Vĩnh Thạnh căn cứ theo quy định thực hiện đúng quy trình về xử lý kỷ luật đối với viên chức, đề xuất UBND huyện xử lý.

Như Pháp luật TPHCM Online đã thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi được phân công tiếp nhận tiền, mua 100 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) để tặng trẻ em của các gia đình nghèo khó ở địa phương, bà Nguyễn Thị Thảo Sương (cán bộ phụ trách công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh) đã cắt xén bớt phần tiền mua quà để hưởng chênh lệch, bỏ túi riêng.

Sau khi bị một số người dân phát giác, Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh đã cử cán bộ đến nhà các gia đình có trẻ em được tặng quà xin lỗi, trao lại quà đúng giá trị; đồng thời buộc bà Nguyễn Thị Thảo Sương phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.

