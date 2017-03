“Yêu” trẻ rồi đầu thú

(PL)- Ngày 12-5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết Nguyễn Văn Đông (28 tuổi, trú xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) đã đến công an đầu thú về hành vi giao cấu với trẻ em.

Mặc dù đã có vợ, con nhưng Đông vẫn tán tỉnh em NTH (trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) và nói dối mình “chưa có gì”. được H. nhận lời yêu, Đông về nhà tuyên bố bỏ vợ, con. Giữa tháng 4-2013, khi đang chờ tòa xử ly hôn, Đông chở em H. về nhà bố mẹ để giới thiệu cô dâu tương lai. H. ở lại nhà bố mẹ Đông năm ngày và có quan hệ như vợ chồng với Đông. Khi Đông rủ H. cùng vào Nam tìm việc làm thì H. đồng ý nhưng do chưa có giấy chứng minh nhân dân nên H. về nhà lấy hộ khẩu để đi làm giấy chứng minh. Gia đình H. phát hiện mối quan hệ giữa Đông và H. nên tố cáo công an, lập tức Đông bỏ trốn. Tính thời điểm Đông “làm chồng” với H. thì em mới tròn 15 tuổi, chín tháng. Đ.LAM - K.LIÊN