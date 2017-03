48 xe an toàn nhất năm 2015: Chỉ có 1 xe Mỹ sản xuất

48 mẫu xe đời 2016 lọt vào danh sách những chiếc xe hơi an toàn nhất năm 2015 do Viện An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (IIHS) bình chọn chỉ có đúng 1 mẫu xe do các công ty Mỹ sản xuất.