Ắc quy xe ô tô và những điều bạn cần biết

Quá nhiệt và quá nạp là 2 nguyên nhân chủ yếu khiến cho bình ắc quy dễ bị hết điện sớm. Vì vậy, cần phải theo dõi và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị này, đặc biệt trong mùa nóng.

Ắc quy là 1 trong những thiết bị quan trọng nhất trong bộ máy xe hơi, đảm nhiệm vai trò tích trữ điện năng, cung cấp năng lượng cho các thiết bị tiêu thụ điện ( phụ tải ). Ắc quy sẽ cung cấp điện năng cho các thiết bị phụ tải khi máy phát điện chưa làm việc hoặc vòng tua máy chưa đạt đến tốc độ quy định. Ngoài ra, nó còn có vai trò cung cấp điện năng trong trường hợp phụ tải sử dụng dòng vượt quá dòng định mức của máy phát.

Sau khi khởi động và vòng tua của máy đã đủ lớn, các thiết bị trên xe ô tô sẽ sử dụng điện năng sinh ra từ máy phát, lúc đó, ắc quy sẽ vẫn được nạp điện để tích trữ năng lượng cho các lần khởi động về sau. Các loại ắc quy được dùng cho xe hơi là ắc quy chì, chia thành 2 loại : ắc quy khô và ắc quy nước. Ắc quy nước sẽ phải được bão dưỡng thường xuyên như châm thêm nước cất, còn ắc quy khô ( tức kín khí ) thì không cần bão dưỡng và được sử dụng một lần cho đến lúc hết điện.

Bảo dưỡng giúp tăng thêm tuổi thọ bình ắc quy

Khi thời tiết lạnh cũng khiến cho ắc quy làm việc nặng nhọc hơn do dầu nhớt đặc lại, vì vậy, khi khởi động , nó cần phải có đủ năng lượng để vận hành hệ thống. Trong trường hợp lâu ngày không sử dụng, ta cần phải nạp lại bình ắc quy theo định kỳ mỗi tháng 1 lần .

Ở nhiệt độ cao cũng sẽ khiến cho chất lỏng bị bay hơi, nồng độ dung dịch trong bình bị thay đổi, phản ứng diễn ra nhanh và gây tổn hại cho cấu trúc phía trong của ắc quy, đồng thời, những thiết bị lỗi trong quá trình nạp như bộ điều chỉnh điện thế cũng sẽ khiến cho ắc quy bị quá nạp, làm hư các thẻ chì và giảm tuổi thọ của ắc quy.

Khi chất lỏng trong bình bị bay hơi nhiều cũng sẽ làm cho các bề mặt thẻ chì không được chìm hẳn trong dung dịch điện phân và sẽ bị hư hại, vì vậy phải thường xuyên theo dõi độ hao hụt để châm thêm dung dịch đúng mức cần thiết.

Giữ cho bề mặt phía trên được sạch sẽ cũng là một cách bảo dưỡng tốt và duy trì cho bình ắc quy hoạt động bình thường.





Các tạp chất, bụi bặm đóng trên bề mặt bình rất có thể trở thành chất dẫn điện làm hao tổn năng lượng. Mặt khác, sự ăn mòn tích tụ lâu ngày cũng sẽ làm cô lập các mối nối, khiến cho ắc quy không thể sử dụng được.

Dấu hiệu để nhận thấy dung dịch điện phân bị rò rỉ là sự ăn mòn trắng khay ắc quy và kim loại xung quanh. Lúc đó, ta cần phải kiểm tra xem ắc quy có bị quá nhiệt hay quá nạp không để bổ sung thêm nước cất cho bình hoặc kiểm tra lại bộ phận nạp điện, đồng thời làm sạch bề mặt và các phía xung quanh bình ắc quy.

Lưu ý khi bảo dưỡng ắc quy

Vì lý do an toàn trong việc bảo dưỡng bình, xe nhất định phải được tắt động cơ. Không bao giờ được khởi động động cơ khi bạn đang đứng gần ắc quy. Một bình ắc quy chứa dung dịch axit có thể bị nổ tung nếu như bình quá nóng hay có một tia lửa hoặc thuốc lá đang cháy. Vì vậy, khi bảo dưỡng bình, cần phải đặt bình ở nơi thông thoáng gió, không đeo đồng hồ hoặc dây chuyền vì nếu chẳng may bị ngắn mạch thì dòng điện cao có thể chạy qua và khiến cho bạn bị bỏng nặng.





Khi tháo bình ắc quy, luôn luôn tháo dây cực âm ra trước, dây cực dương ra sau, vì nếu sau đó bạn vô tình chạm mát vào cực có cách điện, dây cung cấp điện hoặc dây nóng thì hiện tượng ngắn mạch cũng sẽ không xảy ra.

Vận chuyển bình ắc quy cần phải nhẹ nhàng, không kéo lê hay va chạm mạnh làm xước mòn hoặc làm bể vỏ bình.

Cần phải phát hiện ngay nguy cơ nổ bình nếu thấy vỏ bình bị phù hay dung dịch bị cạn.



Lời khuyên chuyên gia Ắc quy sẽ hết điện nếu xe không được sử dụng thường xuyên và ắcquy không được động cơ sạc trong thời gian dài. Một số thiết bị điện trên xe có thể được kích hoạt khi xe không hoạt động như hệ thống chống trộm, các thiết bị có bộ nhớ…



Các thiết bị này vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi đã rút chìa khoá điện. Ngoài ra, chủ xe, nhất là nữ giới, thường có các thói quen sử dụng làm giảm tuổi thọ ắcquy như: mở máy lạnh khi không nổ máy; nghe nhạc, xem phim trên xe khi không nổ máy; quên tắt đèn pha, đèn xinhan, đèn trần khi ra khỏi xe; quên đóng kín cửa, rút chìa khoá điện khi ra khỏi xe; thiếu kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

