Cuộc đời sau tay lái: Kỳ 6: Một phút mềm lòng, cháy trụi 1 chiếc xe

Người cầm lái chiếc xe hôm ấy chính là cậu học trò bất đắc dĩ của tôi. Nhớ cách đây vài năm, bạn tôi đem con trai mình vừa “né” đợt nghĩa vụ quân sự tới nhờ tôi tập tành học nghề tài xế. Quân - con trai bạn, là kẻ lêu lổng, nghiện chơi game, thích đua xe… rồi bỏ học. Người như Quân mà ngồi sau tay lái, không vì mưu sinh, chỉ muốn vi vu nếm trải cảm giác mạnh thì thật là nguy hiểm. Nghĩ vậy, tôi khuyên bạn mình chọn cho Quân một nghề khác. Lời khuyên tự đáy lòng, nhưng bạn lại ra về trong tâm trạng không vui.

Tưởng rằng chuyện đã qua, ai ngờ hơn nửa năm sau, cha con họ lại đến gặp tôi đặt vấn đề này thêm một lần nữa. Nhìn tấm bằng mới tinh của Quân mà tôi thật khó nghĩ! Hóa ra quá chiều con, bạn tôi đã cho Quân tới trường học lấy tấm bằng lái. Chuyện như ván đã đóng thuyền, thôi thì vì trách nhiệm với bạn bè, tôi đành cho Quân đi theo xe mình để kèm cặp.





Lần đầu tiên cho Quân cầm thử tay lái mà tôi quá đỗi ngạc nhiên! Vừa được cấp tấm bằng C “nóng hổi” mà tay lái Quân quá lọng cọng, mỗi lần vô ra số là xe chao đảo, lạc lái suýt đâm vào các xe khác… Sau vài tháng uốn nắn cho Quân, sự tận tình của tôi cũng được đền đáp, tay lái Quân tiến bộ rõ. Nhưng cậu ta cũng “thu hoạch” được khối thói hư tật xấu trên đường. Cứ mỗi lần xe nối đuôi nhau đậu bãi, chờ lên xuống hàng thì một số tài xế lẫn phụ xe tụ tập cờ bạc, rượu chè, hút xách, mại dâm… Quân đều “lĩnh hội” tất! Một lần bắt gặp Quân quần nhau với cô gái điếm trên thùng xe, đó là điều ô uế, xui rủi, tôi cấm kỵ nhất. Giận tím người, dù tay lái cậu ta chưa vững, tôi cũng cương quyết trả về cho gia đình bạn tôi giáo dục.

Không ngờ chỉ mấy tháng sau, trong một chuyến lên hàng tại cảng Sài Gòn, tôi gặp lại học trò mình trong vai ông chủ kiêm tài xế chiếc xe tải hai cầu mới tinh! Quân quả nhanh “tiến bộ” theo chiều hướng ngược! Giang hồ, bặm trợn lộ rõ trong giao tiếp. Nói năng với tôi mà như cá mè một lứa. Tôi hỏi xe của ai, Quân bĩu môi: “Dọa đi bụi là ổng (cha) khiếp vía, mua liền”. Lên Bình Dương trả hàng xong tôi quay xe về cảng cố kiếm thêm một chuyến hàng nữa. Xe chưa xuống hàng được, Quân bảo lái phụ ở lại trông coi còn cậu quá giang xe tôi về nhà. Trên đường về, như muốn khoe tay lái mình đã “ngọt”, Quân nằng nặc xin tôi cầm lái. Cũng muốn kiểm tra tay lái học trò cũ mình xem sao mà đã lái chiếc xe to đùng đến vậy, nên tôi đồng ý. Tay lái Quân có tiến bộ, có điều xử lý tình huống thì quá tin vào sự an toàn của thiết bị. Xe đến nơi đông người, Quân không giảm tốc trước mà đợi đến thật gần mới bóp còi, đạp phanh làm họ sợ thót tim. Tôi nhắc nhở, nhưng với Quân có lẽ lời nói như gió thoảng qua tai.

Xe qua một ngã ba trên tỉnh lộ 743, một phụ nữ vội vã băng qua đường khi đèn tín hiệu vừa chuyển từ xanh sang vàng. Thay vì dừng lại thì Quân lại nhấn ga cố vượt qua khoảnh khắc đó. Một cú phanh cháy bánh, một cú lách lái khá gấp khiến chiếc xe cũ chao đảo, kêu răng rắc đến tội nghiệp. Tránh được tai nạn trong gang tấc, Quân liền thò đầu ra khỏi ca-bin mắng: “Đ.m! muốn chết hả”! Rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn quay sang giả lả với tôi: “Xe thầy chuẩn đó chớ”. Tôi nghiêm giọng: “Cú phanh gấp đó nếu xe có hàng thì đã lật rồi”. Im lặng được một chặp, Quân lại thao thao khoe tính năng chiếc xe đời mới của mình…

… Xe đang đổ dốc thì gặp phải “ổ gà”, Quân đột ngột la lên: “Á! Mất phanh rồi!”. Liếc nhìn đồng hồ áp suất hơi tôi tái mặt, chiếc kim lạnh lùng chỉ vào vùng cảnh báo nguy hiểm. Có lẽ áp suất hơi đã bắt đầu rò rỉ từ pha xử lí quá đột ngột của Quân khi nãy. Hắn ta non kinh nghiệm, lại còn say chuyện nên không hề phát hiện ra. Giờ thì đã muộn. Tôi cố trấn an hắn: “Không sao, hãy dừng xe bằng cách dồn về số thấp…”. Vẻ tự tin lúc nảy biến đâu mất, hắn lập bập: “Con… con… không rành việc này”. Đến nước này thì tôi phải nhảy qua ngồi sát ghế lái, nắm tay hắn bẻ lái theo ý mình. Lúc này xe đang “ngậm” số bốn, và đã lao xuống quá nửa con dốc, trạm thu phí ĐT743Z nằm cuối dốc đã lồ lộ trước mặt.

Tôi đảo nhanh mắt nắm tình hình. Chỉ cần đưa được xe qua trạm thu phí này rồi tôi tìm cách ngồi vào ghế lái thì sẽ có cơ may thay đổi tình thế. Đường có dải phân cách. Trạm thu phí mỗi bên chỉ có một làn đường dành cho ô-tô. Trên làn đường xe tôi đang lao xuống, có một chiếc xe tải ben hạng nặng dừng lại mua vé. Không biết gã tài xế ấy cợt nhả gì với cô bán vé mà không chịu cho xe chuyển bánh. Chiếc tải đầu bằng của tôi mà đâm vào số sắt thép đang thò ra lởm chởm ở đuôi xe ấy thì hai thầy trò cầm chắc cái chết! Còn phía làn đường dành cho xe hai bánh, lúc này đang có vài chiếc chạy chầm chậm vì vướng phải các gờ giảm tốc. Cho xe mình lao vào làn đường đó thì khác chi cướp sinh mạng người ta. Nhà cửa hai bên đường thì lại san sát, không một khoảng đất trống để cho xe lao vào…

Xe đã lao xuống gần trạm thu phí, không còn thời gian nữa rồi! Tôi quyết định vít tay lái cho bánh trước bên phải xe mình hướng vào cái gờ cao tựa mũi thuyền nằm trước trạm thu phí. Tức thì…. “B…ì…nh…” một tiếng dữ dội, chiếc xe cày một đoạn rồi dừng hẳn. Tôi và Quân vừa thoát ra được khỏi xe thì lửa đã bao trùm cả Ca-bin. Nghe tiếng nổ, nhân viên trạm thu phí và người dân quanh đó ào tới, ra sức chữa cháy. Lửa tắt. Xe chỉ còn trơ một đống sắt bốc khói, đen thui. Tôi lặng người nhìn tài sản mình bao năm nhọc nhằn tích cóp bỗng chốc biến thành mây khói! Thẫn thờ, tôi đưa mắt tìm Quân như tìm một chỗ dựa tinh thần, nào ngờ hắn đã biến khỏi nơi đây tự lúc nào.

Không ai hiểu thực chất vụ tai nạn. Tôi không thể vin vào lí do gì để chia sẻ nỗi niềm mất tài sản với bạn bè. Thế là mang tiếng non nghề nghiệp trong giới tài xế quen biết. Âu đó là kết cục của sự cả tin khả năng cầm lái một người mà mình chưa tường tận.

Trần Kiêm Hạ