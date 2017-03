Đừng để chết vì không thắt dây an toàn

Có một thực tế mà ít người quan tâm là việc thắt dây an toàn khi lái xe lại là một yếu tố đảm bảo an toàn rất cao. Chắc chắn đã có rất nhiều người từng bị “chúi mũi” về phía trước khi ngồi xe gặp trường hợp phanh gấp, nặng hơn có thể bị xây xát hoặc không ít những trường hợp tử vong chỉ vì không thắt dây an toàn.

Theo các chuyên viên kỹ thuật, khi bị đâm về phía trước, người lái xe chỉ có thể giữ cho mình không bị chấn thương trong điều kiện xe đang chạy với tốc độ "rùa bò" 5 km/h. Khi xe chạy với tốc độ 70 km/h, theo quy luật của lực quán tính, người ngồi trong xe có lực quán tính đạt tốc độ cũng gần bằng tốc độ của xe.





Trường hợp xe dừng lại đột ngột, nếu bạn đeo dây an toàn thì bạn sẽ được giữ lại. Nếu không có dây an toàn thì cả người bạn sẽ bị ném về phía trước với tốc độ 70 km/h. Với người lái xe có trọng lượng 70 kg, khi bị đâm chính diện sẽ phải chịu một lực đập mạnh lên người khoảng 3 tấn.

Còn nếu tốc độ lên tới 80 km/h thì lực quán tính đó sẽ đạt tròn 9 tấn. Đó là bản án tử hình mà người lái xe tự ký cho bản thân và những người đồng hành, kể cả khi đang chạy với tốc độ 60 km/h. Tất nhiên điều này chỉ xảy ra với trường hợp người lái xe và hành khách không thắt dây an toàn.

Luật bắt buộc thắt dây an toàn khi lái xe được áp dụng ở nhiều nước. Theo nghiên cứu của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ Hoa Kỳ (NHTSA), việc đeo dây an toàn giúp giảm nguy cơ tử vong cho người ngồi ghế trước 45% và giảm 50% nguy cơ thương tật từ trung bình đến nặng, tùy thuộc vào loại xe và vị trí của ghế ngồi. Đặc biệt, đối với người lái xe tải nhẹ thì tỉ lệ tương ứng là 60% và 65%. Cũng cần lưu ý là túi khí không thể thay thế toàn bộ tác dụng của dây an toàn.





Người cầm lái là người đầu tiên cảm nhận sự nguy hiểm xuất hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết. Tóm lại, có thể coi là "thuyền trưởng" trên con tàu với trách nhiệm chính là đảm bảo an toàn cho hành khách. Dĩ nhiên, sẽ tốt hơn nếu hành tự biết phải làm gì trong tình huống như vậy, nhưng kịp thời đưa ra các chỉ thị từ phía người lái là đặc biệt quan trọng. Ngay trước khi va chạm, hãy tì cánh tay vào vôlăng, hai tay đặt sắt gần nhau và nắm chặt phần trên vôlăng. Đầu và cổ nghiêng về phía trước, phần thân giữ căng dây an toàn.



Thắt dây an toàn không chặt là cơ sở dẫn đến các chấn thương vùng ngực và bụng.



Việc thắt chặt dây an toàn cũng cần được nhắc nhở cho hành khách ngồi ghế trước. Trong tình huống xấu, hãy tỳ tay lên bảng táp lô trước mặt. Đầu và cổ nghiêng xuống dưới càng thấp càng tốt.



Dùng tay giữ chặt ghế, tay nắm cửa nếu không thắt dây an toàn là việc làm vô ích



Lời khuyên chuyên gia Nếu có tai nạn xảy ra, điều quan trọng nhất là cố gắng bình tĩnh, tuyệt đối không sử dụng lửa, không hút thuốc vì hoàn toàn có thể khi va chạm bình xăng đã thủng. Mở ngay nắp capô, tháo một trong hai dây nối ắcquy. Tiếp theo là gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cứu thương nếu cần thiết.



Việc đưa những người bị nạn ra khỏi xe phải được thực hiện hết sức cẩn thận do những chấn thương não, cột sống có thể đã xảy ra. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được lôi hay lắc cơ thể người bị nạn. Đưa nạn nhân ra khỏi xe tốt nhất là không thay đổi tư thế ban đầu. Nếu có biểu hiện chấn thương cột sống thì không nên di chuyển nạn nhân nếu không còn cách nào khác. Cần đặt người bị nạn nằm ngửa hoặc nằm sấp, mở cổ áo, cởi thắt lưng để không gây khó khăn cho việc hô hấp. Cuối cùng, nếu xe cứu thương không thể đến nhanh được, phải tìm cách đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Q.Bảo TH