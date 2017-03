Ford hướng dẫn lái xe an toàn cho tài xế trẻ

Ford Việt Nam vừa khởi động năm thứ 9 của chương trình toàn cầu mang tên: “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường 2016” tại Việt Nam với mục tiêu đào tạo hơn 1.500 học viên trong năm 2016 cũng như mở rộng đối tượng đào tạo tới học sinh, sinh viên các trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM.





Họp báo khởi động chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường 2016”

Năm 2016, chương trình sẽ mở rộng các nội dung đào tạo liên quan đến kỹ năng lái xe trên đường cao tốc, tham gia giao thông trên đường hỗn hợp hoặc trong điều kiện thời tiết sương mù… Trong đó, ưu tiên nâng cao trình độ cho các giảng viên tại các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe. Ngoài ra, Ford sẽ đưa khóa đào tạo miễn phí tới các tài xế taxi và xe khách, xe tải thông qua các Hiệp hội vận tải và Văn phòng An toàn Giao thông của các tỉnh, thành phố. Dự kiến 1.500 tài xế sẽ được đào tạo miễn phí, đưa tổng số người hưởng lợi từ chương trình lên con số 11.500 vào cuối năm 2016.



Trên cơ sở thoả thuận Chương trình phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020 giữa Uỷ ban ATGT Quốc gia và Ford Việt Nam, nhằm triển khai nội dung hợp tác “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cũng như các ý thức về các hiểm họa đối với người tham gia giao thông có nồng độ cồn”, Ủy ban ATGT Quốc gia và Ford Việt Nam đã ký kết kế hoạch phối hợp giảng dạy kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên giai đoạn 2016-2010. Theo kế hoạch này, Ford Việt Nam sẽ hỗ trợ kinh phí tổ chức các buổi đào tạo lái xe an toàn cho sinh viên tại năm trường đại học lớn ở Hà Nội và TP.HCM trong năm 2016.

Nội dung đào tạo bao gồm tổng quan về an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cùng các hoạt động kêu gọi giới trẻ nâng cao ý thức và văn hóa tham gia giao thông. Chương trình cũng đặt trọng tâm cảnh báo cho các bạn trẻ về nguy cơ gây sao nhãng và tác hại của việc sử dụng điện thoại, sử dụng chất có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.



Các bạn trẻ tham gia huấn luyện các kỹ năng lái xe an toàn

Ford mở rộng và trẻ hóa đối tượng đào tạo miễn phí bởi theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên toàn cầu có hơn 1,25 triệu người chết vì tai nạn giao thông, trong số đó có 90% số nạn nhân tập trung ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tai nạn giao thông còn là nguyên nhân tử vong hàng đầu với nhóm đối tượng thanh thiếu niên từ 15-29 tuổi, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng và xã hội. Ước tính các quốc gia đang phát triển bị thiệt hại hơn 3% GPD hàng năm do vấn đề tai nạn giao thông.



Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực của các doanh nghiệp, trong đó có Ford Việt Nam như một hành động có trách nhiệm xã hội đã đóng góp vào công việc tuyên truyền an toàn giao thông bền bỉ trong nhiều năm qua. Ủy ban ATGT Quốc gia tin tưởng rằng với nhận thức và tầm nhìn cũng như nỗ lực hành động để cải thiện thực trạng giao thông theo khuôn khổ các nghị quyết toàn cầu, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu giảm 50% số nạn nhân tai nạn giao thông vào năm 2020 so với hiện nay”.

Ông Phạm Văn Dũng - TGĐ Ford Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng không có phương pháp giảm thiểu tai nạn giao thông nào hiệu quả và bền vững hơn việc giáo dục, đào tạo và nâng cao ý thức cho người lái xe. Ford đang mở ra một sứ mệnh mới bên cạnh công việc kinh doanh cốt lõi của mình – là góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách thay đổi cách cả thế giới di chuyển. Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ giúp các cung đường Việt Nam an toàn hơn”.

Nhân dịp này, Quỹ Ford tiếp tục ủng hộ Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” của Uỷ ban ATGT Quốc gia số tiền 220 triệu đồng để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau, ổn định cuộc sống cho của các nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình của họ.