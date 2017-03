Với khẩu hiệu “Hãy là người dẫn đầu về an toàn”, Toyota khuyến khích lái xe và hành khách chủ động nâng cao sự an toàn giao thông bằng việc bắt đầu với hành động đơn giản là cài dây an toàn.



Cụ thể, chiến dịch an toàn đường bộ Toyota nhấn mạnh vào sự tuyên truyền ý thức sử dụng dây đai an toàn của cộng đồng. Nếu như việc cài dây an toàn trước mỗi một hành trình cần được coi là một phản xạ, thì theo một cuộc khảo sát tiến hành vào năm 2014, vẫn còn rất nhiều người không cài dây an toàn.

Có năm lý do chính thanh minh cho việc không cài dây an toàn được đưa ra là: trên xe đã được trang bị túi khí; sự tự tin vào khả năng lái xe của người điều khiển xe; khoảng cách di chuyển ngắn; cảm thấy không thoải mái và dễ làm nhăn quần áo. Thông qua chiến dịch này, Toyota hy vọng sẽ củng cố thêm nhận thức rằng đai an toàn hỗ trợ túi khí hoạt động hiệu quả hơn và túi khí có thể vận hành tốt hơn 15 lần khi dây an toàn được cài chặt. Thêm vào đó, dây đai an toàn cũng giúp giảm nguy cơ gây tử vong lên đến 50% đối với hành khách ngồi ghế trước và 75% đối với hành khách ngồi ghế sau.



Ông Hiroyuki Fukui - Giám đốc điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phát động chiến dịch An toàn đường bộ Toyota.

“An toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu của Toyota. Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra một xã hội không có người tử vong do tai nạn giao thông. Thông qua chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông, chúng tôi kêu gọi lái xe và hành khách hãy cài dây ăn toàn khi lái xe để giữ an toàn cho bản thân và gia đình mình”, ông Hiroyuki Fukui, Chủ tịch Công ty Ô tô Toyota châu Á-Thái Bình Dương, nói. Toyota hy vọng rằng thông điệp “Hãy cài dây an toàn trên mọi hành trình” sẽ nâng cao hơn nữa ý thức để không còn bất kỳ hành động thờ ơ nào trước sự an toàn của con người.